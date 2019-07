Fernando Valenzuela es exaltado a las Leyendas del Beisbol de Dodgers

LOS ÁNGELES._ Los Dodgers revivieron parte de la manía inspirada hace 39 años por un joven lanzador mexicano antes del juego del sábado en el Dodger Stadium, donde Fernando Valenzuela recibió una gran ovación y fue recordado por su corazón, su gracia y por su impacto duradero en la popularidad del beisbol. Más allá de las paredes de Dodger Stadium.

Jaime Jarrín, Mike Scioscia y Mike Brito participaron en la ceremonia previa al juego que marcó la inducción de las Leyendas del Beisbol de Dodgers de Valenzuela, que sigue a los que honran a Don Newcombe y Steve Garvey a principios de esta temporada.

“Él creó más fanáticos del beisbol y fanáticos de los Dodgers que cualquier otro jugador”, dijo Jarrín de Valenzuela durante las festividades previas al partido. “Miles y miles de personas de México, América Central y América del Sur no se preocupaban por el beisbol, sólo se preocuparon por el futbol y el boxeo. Gracias a (Valenzuela), la gente se enamoró del beisbol”.

La “Fernandomanía” se hizo cargo de LA y todo el beisbol durante la temporada de 1981, cuando en sus primeras ocho aperturas, Valenzuela se fue de 8-0, lanzó siete juegos completos, cinco blanqueadas y permitió sólo cuatro carreras en sus primeras 72 entradas de trabajo, rápidamente estableciéndose como un ícono intercultural.

Fernandomania.

Congratulations to Fernando Valenzuela on being inducted in the Legends of Dodger Baseball! pic.twitter.com/B6d52Gjie2