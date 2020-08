FGR y abogados de Lozoya se deslindan de filtración a medios de denuncia de hechos

Carlos Álvarez

La Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de Emilio Ricardo Lozoya Austin, se deslindaron de la filtración de la declaración de hechos del ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), documento que en reiteradas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador había solicitado se hiciera público.

"La copia de la denuncia presentada por Emilio "L" ante esta Fiscalía que está circulando en los medios de comunicación, no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta institución; razón por la cual se ha iniciado la Carpeta de Investigación correspondiente, para citar a quienes hayan tenido acceso a ese documento y para realizar todas las diligencias ministeriales necesarias. Invitamos también a quienes la recibieron para que proporcionen el origen de dicho envío", indicó la FGR en un comunicado.

Por su parte, Miguel Ontiveros Alonso, abogado defensor de Lozoya Austin, señaló, también a través de un comunicado, que "los asuntos del orden penal deben desahogarse ante las instituciones del Estado. Lo anterior, de cara a salvaguardar los principios relativos a la presunción de inocencia, el debido proceso, la defensa adecuada y el libre desarrollo de la personalidad".

Este mismo día, se filtró a los medios de comunicación la denuncia de hechos presentada por Lozoya Austin. El documento de 63 páginas incluye las acusaciones que realizó el ex director general de PEMEX el pasado 11 de agosto, ante el Ministerio Público de la FGR, motivo por el cual el titular de dicha institución, Alejandro Gertz Manero, anunció que se iniciaba una carpeta de investigación.

El pasado 15 de agosto, el presidente López Obrador consideró que el caso Lozoya es un asunto de Estado y, por ello, la FGR debería dar a conocer el video que el ex director general de PEMEX supuestamente presentó para respaldar su denuncia de hechos.

"No [he visto el video], pero sí me gustaría verlo, es como pago por evento. Hay que poner al descubierto la corrupción, eso sí me ayuda mucho, para estigmatizar a los corruptos, porque no es nada más castigarlos, sino que no se repita, prevenir el daño que causa”, afirmó el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que sería extraordinario que la gente vea si el video es sobre cómo se repartía el dinero, cómo se compraban voluntades, votos, para no regresar a lo mismo. Asimismo, el político tabasqueño refirió que ha consultado a abogados y le han dicho que las pruebas de este tipo no tienen valor en los juicios, “pero en lo moral son de primer orden”.

“Esta prueba que no tiene mucha importancia en lo legal, sí es importante para la purificación de la vida pública de México, que al final eso está por encima de cualquier procedimiento legal”, agregó López Obrador durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en Acapulco, Guerrero.

DENUNCIA DE HECHOS DE LOZOYA ANTE LA FGR

El pasado 11 de agosto, en un mensaje a medios, Alejandro Gertz Manero dio a conocer que el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó una denuncia de hechos, ante la Fiscalía General de la República (FGR) de México, respecto a su participación en el caso de Odebrecht y en varios otros.

Gertz Manero detalló que en el caso de la empresa constructora brasileña Odebrecht, Lozoya Austin indicó que hubo una serie de sobornos, por una cantidad “que pasa” de más de 100 millones de pesos, los cuales “fueron fundamentalmente utilizados para la campaña presidencial del 2012 para la Presidencia de la República”.

“Y el que después fue presidente [Enrique Peña Nieto] y su secretario de Hacienda [y Crédito Público, Luis Videgaray Caso], son las personas que este individuo que está presentando la denuncia, que fueron los que le ordenaron que ese dinero, fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros, que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas”, según lo indicó el fiscal general.

Además, Gertz Manero informó que tanto Peña Nieto, como Videgary Caso, le ordenaron la “compra de votos” para las reformas estructurales, con sobornos a un diputado y 5 senadores, cuyos nombres no mencionó el titular de la FGR, porque serán judicializados cuando existan las pruebas suficientes.

Asimismo, en el caso de Etileno XXI, Lozoya Austin afirmó que hubo una serie de beneficios económicos para Odebrecht, que está asociada con una empresa mexicana, que les dieron una serie de privilegios en los insumos, en los que el Gobierno Federal tuvo pérdidas muy graves.

El ex director general de PEMEX también señaló en su denuncia de hechos, que Peña Nieto y Videgaray Caso le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos, a varios legisladores “los cuales son semejantes los nombres de los anteriores”, y a un secretario de finanzas de un partido político.

“Después también le dieron una cantidad superior a los 200 millones de pesos, para dirigirlos a la reforma electoral, a través de un enlace que él da el nombre. También habla de dos empresas privadas, que los elementos de prueba los tendrá que presentar”, detalló Gertz Manero.

“Sobre estas afirmaciones que él hace, ha señalado a cuatro testigos, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento, la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente, y vamos a empezar a realizar todas las diligencias”, por lo que podrían llamar a testificar a Peña Nieto y Videgaray Caso, según agregó el titular de la FGR.