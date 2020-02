Â¿Filtraron lista de ganadores de los Premios Ã“scar 2020 por error?

Faltan cuatro días para que por fin se descubra quiénes serán los ganadores dentro de las categorías más peleadas de los Premios Óscar... a no ser que los propios organizadores hayan dado a conocer la lista a través de Twitter como se rumora.

Y es que de acuerdo al portal Tomatazos, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood podría haber cometido el mayor error de la historia al emplear su cuenta para pedir a los seguidores que realizaran sus predicciones sobre quienes creían que se llevarían la prestigiada estatuilla, y para ello compartieron un ejemplo, el cual ya fue tomado por sus seguidores como la filtración de los ganadores.

Ante la reacción de los internautas, la publicación fue eliminada en un par de horas, pero no antes de que un usuario capturara la imagen y la difundiera.

La supuesta lista de ganadores señalan a Joaquin Phoenix como ganador a Mejor Actor por Joker o a Brad Pitt por Mejor Actor de Reparto en Érase Una Vez en... Hollywood

“Invitamos a los fanáticos en Twitter a hacer y compartir sus predicciones de #Oscars. Un breve problema en Twitter hizo que algunos parecieran provenir de nuestra cuenta, no lo hicieron. Este error ya está resuelto y revelaremos nuestras selecciones el domingo", aseguraron horas más tarde en un tuit.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.

A ton of you already have! 😀

A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳

They didn’t. This error is now resolved.

And we’ll reveal our picks on Sunday.