Â¿Fin de una era?, los Titans eliminan a los Patriots

Un 'pick six' al final fue el reflejo del partido, cerró una noche triste para los New England Patriots y sobre todo para Tom Brady, que nunca supo descifrar a la defensiva de los Titans, que obtuvieron el triunfo 20-13.

Los Titans están en los playoffs divisionales por méritos propios. Lograron dominar en el Gillette Stadium a los Pats, que jamás fueron el equipo poderoso de otros tiempos.

FINAL: The @Titans advance to the Divisional Round! #NFLPlayoffs #Titans

(by @Lexus) pic.twitter.com/1TKl0hMBot