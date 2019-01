Fiscales de EU someten mociÃ³n para evitar que se hable sobre presuntos sobornos a PeÃ±a Nieto

Fiscales de EU someten moción para evitar que se hable sobre presuntos sobornos a Peña Nieto

Los fiscales representan al Gobierno de EU, y según Alan Feuer, quien cubre el juicio de El Chapo para The New York Times desde la corte, esto levantó sospechas de que se quiera evitar un escándalo contra el ex Jefe del Ejecutivo mexicano

Sinembargo.MX

16/01/2019 | 1:18 PM

Foto: Noroeste

MÉXICO._ Los fiscales del juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán sometieron ante el juez una moción secreta que busca limitar los testimonios de un testigo, apenas unas horas después de que Alex Cifuentes, un narcotraficante colombiano, dijera que el capo mexicano pagó 100 millones de dólares al ex Presidente Enrique Peña Nieto. Los fiscales representan al Gobierno de Estados Unidos, y según Alan Feuer, quien cubre el juicio para The New York Times desde las corte, esto levantó sospechas de que se quiera evitar un escándalo contra el ex Jefe del Ejecutivo mexicano. Feuer dijo este día que la moción cerrada es sobre los presuntos sobornos a Peña Nieto, uno de los presidentes mexicanos con más señalamientos de corrupción. “El juez Cogan señaló que los fiscales nunca ofrecieron pruebas del soborno y que de hecho no puede creer al testigo, Alex Cifuentes, quien dijo que ‘El Chapo’ pagó 100 millones a Peña Nieto. El juez Cogan señaló que Cifuentes simplemente afirmó que “El Chapo” le había contado sobre el soborno, o que tal vez el Gobierno de Estados Unidos no cree que “El Chapo” era “totalmente sincero”. “…O tal vez están tratando desesperadamente de proteger al Gobierno mexicano”, dijo Jeff Lichtman, uno de los abogados de Chapo. El juez Coogan admitió que era posible, pero también le dijo a Richman que en cualquier caso, no estaba seguro de cómo toda esta línea de testimonio llevaba a la culpabilidad o la inocencia de su cliente. Feuer retoma hoy en su cuenta de Twitter un episodio importante sobre las acusaciones contra Peña Nieto. “Perdido en el diluvio de testimonios de ayer sobre sobornos presidenciales en el juicio de ‘El Chapo’, fue la tentadora historia de un personaje que pudo haber participado en los pagos: Andrea Vélez Fernández. Merece la pena volver a visitar su historia única en prisión”. El periodista dice que el trabajo principal de Andrea fue como asistente del narcotraficante colombiano Alex Cifuentes, el testigo que dejó caer la bomba de que “El Chapo” pagó 100 millones de dólares al ex Presidente Peña Nieto. “También dirigió una agencia de modelado, dijo Alex, que envió a amigas femeninas a un General mexicano encumbrado”. Fue Cifuentes quien dijo que Andrea tenía “algún tipo de relación de trabajo con un consultor político JJ Rendon, quien trabajó en la campaña de Peña Nieto. Él dijo que cerca de las elecciones 2012 Andrea le envió fotos de maletas llenas de dinero. Pero parecía inseguro si el dinero estaba destinado a Peña Nieto”. “Pero Guzmán Loera había utilizado a Andrea antes como su medio para los pagos. Alex dijo que ‘El Chapo’ quería que Andrea ofreciera al General al que que estaba suministrando mujeres un soborno de 10 millones. Incluso vimos textos [en la corte] entre Andrea y ‘El Chapo’ donde él le preguntaba si ella había establecido la reunión con el General”. Según el reportero de The New York Tomes, “Andrea ahora está cooperando con el gobierno de los Estados Unidos. Es poco claro o improbable que ella, también, aparezca como testigo de prueba, pero obviamente hay más en esta historia de lo que se ha revelado. Y Andrea puede conocer muchos de los detalles”. #Juicio contra el Chapo Guzmán

#Juicio en Nueva York

#Enrique Peña Nieto

#ex Presidente de México

