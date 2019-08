Fiscalía Anticorrupción tiene denuncia penal contra ex funcionarios públicos de Escuinapa

Olivia Santibáñez dice que los ex funcionarios fueron citados a declarar pero no acudieron

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ La Fiscalía Anticorrupción ya tiene denuncias penales contra tres ex funcionarios públicos que quedaron con adeudos de las fiestas de las Cabras 2018, los cuales fueron citados a comparecer pero no acudieron, informó la Síndico Procuradora.

“La Fiscalía Anticorrupción cuenta con denuncias contra tres ex funcionarios que estuvieron involucrados con las fiestas del Mar del 2018”, aseguró Olivia Santibáñez Domínguez.

La denuncia, dijo, es por daño a la Hacienda Pública por alrededor de medio millón de pesos, sin embargo, después de que pese a que fueron citados a comparecer, no se presentaron.

Informó que se les dio oportunidad a quienes quedaron adeudando para que establecieran un compromiso de pagó con la Comuna.

Pero no acudieron y tampoco optaron por firmar algún convenio de pago, por lo que se determinó pasar el caso a la Fiscalía Anticorrupción con una denuncia formal.

Será en esta instancia donde deberán resolver su situación, pues presuntamente sí existe daño a la Hacienda Pública debido a que no comprobaron el gasto que se hizo en las tradicionales fiestas del municipio, expresó.

Estos ex funcionarios laboraron en la administración pública de la ex Alcalde Fernanda Oceguera Búrquez, sin embargo la funcionaria explicó que no podía dar los nombres de los involucrados.

Santibáñez Domínguez no descarto iniciar un proceso administrativo también para los responsables de las Fiestas del Mar de este año, pues a casi tres meses de su realización no han pasado el informe financiero de este año.

“Lucía Sarabia que fue la Directora de Atención Ciudadana responsable del patronato, no ha dado el informe cuando tienen treinta días para eso”, aclaró.

Espera que la próxima sesión de Cabildo ya esté la información que es en lo que quedó el Alcalde Emmett Soto Grave.