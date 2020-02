La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York tiene pruebas para incriminar a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, según documentos revelados este viernes 21 de febrero, por el periodista Alan Feurer, del diario The New York Times.

El reportero reveló a través de su cuenta en la red social Twitter, que los fiscales neoyorquinos que acusan a García Luna en Brooklyn, tienen pruebas que incluyen intercepciones de comunicaciones. Feurer publicó imágenes de documentos que recopilan las evidencias.

Entre estas están declaraciones, registros migratorios, registros financieros, fotografías, documentos y videos relacionados con narcotráfico, así como registros de comunicaciones interceptadas e información descargada de dispositivos electrónicos del ex funcionario federal mexicano.

“Aquí un vistazo a algunas de las pruebas que los fiscales tienen contra Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad mexicano acusado de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa [...] Incluye comunicaciones interceptadas (no necesariamente de García Luna) y descargas de sus dispositivos electrónicos”, señaló Feurer en un tuit, adjuntando el documento.

Here's a look at some of the evidence that prosecutors have against Genaro Garcia Luna, the Mexican security official accused of taking bribes from the Sinaloa cartel.

It includes intercepted comms (not necessarily Garcia Luna's own comms) & downloads from his electronic devices. pic.twitter.com/HDQTq9DOKs