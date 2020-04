Fiscalía de Sinaloa vincula a proceso a detenido por robo en escuela

El imputado es acusado de cometer un robo en una escuela de Culiacán

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El presunto responsable de cometer el delito de robo agravado en una escuela y calificado en lugar cerrado, fue vinculado a proceso tras ser acusado por la Fiscalía de Sinaloa ante un juez de control.

Alfredo Alonso “C” es imputado en la causa penal 226/2020 como presunto responsable de ingresar de manera ilegal a la escuela primaria “Profra. Elodia Zavala Gutiérrez”, en la colonia Las Vegas, hechos ocurridos el 2 de abril de 2020.

Los datos de prueba obtenidos por esta representación social establecen que fue sorprendido por personal laboral de dicho plantel escolar, cuando sustrajo objetos de valor para la institución y después trató de huir.

Personal de la policía preventiva de Culiacán logró interceptarlo mientras escapaba, por lo que acreditando una detención en flagrancia fue puesto a disposición del Ministerio Público, para iniciar la carpeta de investigación CLN/AEDR/002655/2020/CI.

Dentro del término legal, Alfredo Alonso “C” fue puesto a disposición de un Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal el 4 de abril del 2020, en espera de programación de audiencia inicial.

El 5 de abril del 2020, en audiencia inicial para formulación de imputación, la autoridad jurisdiccional consideró como legal la detención.

Con los datos de prueba presentados, el Ministerio Público obtuvo la determinación de vinculación a proceso por el delito de robo agravado en institución pública educativa y calificado en lugar cerrado.

Al tratarse de un delito no grave y en virtud de que el imputado no cuenta con antecedentes penales y acreditó un domicilio fijo y estable, como medida cautelar mientras continúa el proceso de investigación complementaria el imputado tendrá que acudir a firma mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares, no salir del Estado de Sinaloa y no acercarse al plantel escolar afectado, con plazo de cierre de investigación de dos meses.