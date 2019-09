Focos rojos en MazatlÃ¡n por niÃ±os en situaciÃ³n de calle: Uneprevif

Focos rojos en Mazatlán por niños en situación de calle: Uneprevif

Temmy Villa Robles señala que en lo que va del mes, se han detectado cinco casos de menores que fueron encontrados solos en la vía pública

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Es preocupante el índice de menores localizados en situación de calle este mes, con cinco casos, lo que enciende los focos rojos, consideró Temmy Villa Robles, coordinadora de la Unidad Especializada en la Prevención de la Violencia Familiar, de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán.

Destacó que por indicaciones del Presidente Municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, se trabaja de manera permanente en la prevención y orientación sobre la violencia intrafamiliar.

La funcionaria detalló que gracias a denuncias ciudadanas es que se pudo atender a los menores que fueron localizados en la vía pública, y fueron canalizados a la Procuraduría del Menor, del Sistema DIF Mazatlán.

En las colonias Alborada, Presas del Valle, invasión San Antonio, Santa Fe y por la avenida Múnich, fueron reportados los niños, que van desde los 2 a los 12 años.

“A excepción de una niña que estaba al cuidado de una familia, pero que ya no pudieron tenerla y se reportó a Uneprevif, los demás casos han sido niños encontrados en la calle. Es muy preocupante porque los niños a esa edad no tienen por qué estar en la calle, no tienen por qué estar separados de sus padres”, comentó.

Sin querer hacer un juicio o una crítica, Villa Robles dijo desconocer el entorno de esos niños, pero no descartó que se trate de familias disfuncionales, porque no es normal que un niño de 2 años esté en la calle y nadie lo procure.

Por ello exhortó a la ciudadanía a que en cuanto detecte algo extraño fuera de lo normal con un niño, que denuncie para que las autoridades puedan intervenir.

“Una de las niñas mostraba situación de calle, de 12 años. Manifestó que su mamá no la quería y la dejó en la calle. Traemos una campaña de prevención, en el tema de los niños y la violencia familiar. Pedimos todo el apoyo a la ciudadanía; tenemos los números de denuncias al 911 o al 9868126. Estos programas no se sacan de la manga, son creados porque existe algo en la sociedad y pedimos el apoyo de la ciudadanía porque queremos lo mejor para nuestros niños y nuestras familias mazatlecas”, agregó.