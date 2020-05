Formación de Ejército y Marina no es de policías que traten con la ciudadanía: Loza Ochoa

El acuerdo de AMLO en el que se estipula que el Ejército y Marina estén en las calles junto a la Guardia Nacional va en contra de lo que el mismo mandatario había expuesto

América Armenta

CULIACÁN._ La formación de los elementos que integran el Ejército y la Marina no es de policías que traten con la ciudadanía, dejó en claro Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, con esto, consideró que el gobierno incumple con la promesa de retirar al ejército de las calles y tener una Guardia Nacional ciudadana.

“La están formalizando porque obviamente ya han estado en la calle, pero creo que de alguna manera el gobierno actual incumple con la promesa de que iban a formar los policías y los mandos a la manera más breve y ahora los están enviando hasta casi el final del sexenio, unos meses antes”, resaltó.

El activista señaló que ya se había planteado por organizaciones, como de la que es parte y fundador, que desde el principio fuera una Guardia Nacional formada por civiles, la respuesta que se tuvo en primer momento del gobierno fue de que habría elementos castrenses que pasarían a ser civiles.

“Aparte nos hablan ahora con este acuerdo del Presidente de que de aquí al 27 de marzo del 2024, mientras se forma la estructura, la están haciendo demasiado larga eso sí, estarían las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, complementando la función de la Guardia Nacional”, reiteró.

El ex Ombudsman señaló que no tiene que ver con el trabajo que puedan realizar elementos del Ejército y la Marina, el cual considera bueno, pero no el indicado ni la formación correcta para tratar con la ciudadanía.

“Se había dicho desde el principio y hoy creo que no está demás decirlo que la formación de esos elementos no es la de un policía, lo hemos señalado una y mil veces, su formación es militar y lo que tiene enfrente un militar cuando se le envía a un trabajo es normalmente un enemigo, no un ciudadano”, enfatizó.

“Al policía se le forma precisamente a partir de ahí, aunque el acuerdo diga que debe respetarse de manera estricta los derechos humanos de las personas y todo, la formación en la escuela no es para los militares esa, ellos son para combatir y nadie discute que ahí sean buenos, pero el problema acá es la función de policía”, manifestó Loza Ochoa.