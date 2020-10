Fortaseg puede ser rescatado desde la Cámara de Diputados: Gobernador de Sinaloa

Pese a no ser contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad puede ser rescatado por los diputados, afirmó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel

Karen Bravo

Pese a que no está contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, Fortaseg, puede ser rescatado por los legisladores desde la Cámara de Diputados, afirmó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“El tema del Fortaseg sí nos preocupa por los municipios. Pese a que desaparece en la propuesta del Ejecutivo, nos dio un buen aire o una muy buena luz que hay el espacio en la Cámara de Diputados para que se pueda replantear”, comentó el mandatario estatal.

“Yo pensé, como es un tema tan importante, se me hace muy difícil que nos desaparezcan, a lo mejor nos reemplazan por otro, pero ya él (Secretario de Hacienda) nos aclaró que no, no está, pero que hay la posibilidad con las diputadas y diputados que se pelee y se busque que se sostenga y, sobre todo, lo que yo creo que hay que ponerle más reglas para que no desvíen recursos en cosas que no corresponden”, expresó.

La razón por la cual el Gobierno Federal planteó desaparecer el Fortaseg puede ser que parte de esos recursos no se aplicaban totalmente o los municipios los utilizaban para la compra de vehículos tipo suburban o carros que no corresponden a las necesidades de las corporaciones policiacas, admitió Ordaz Coppel.

“Y se malgastaba o se derrochó o hubo excesos, no aquí en Sinaloa, en muchas otras entidades y pudo haber sido una de las razones por las que se canceló”, aceptó.

"En ese sentido, lo que sugeriría es que se metan reglas, se metan lineamientos donde no puedan meter la lana en gastos distintos a los que sea el objetivo y menos que sean en algo diferente, como es el tema tan sentido como la seguridad pública”.

Otros recursos que fueron planteados por los gobernadores al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, fue el Fondo Metropolitano que es utilizado para algunas obras, informó Ordaz Coppel.

“Pero ahí también está en la cancha de los diputados, pero veo que eso va caminando con lo de los fideicomisos”, expuso.