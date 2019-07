Fox afirma que no tiene pendiente ningÃºn pago de impuestos; Â¿de quÃ© se trata?, pregunta

Fox afirma que no tiene pendiente ningún pago de impuestos; ¿de qué se trata?, pregunta

Este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que un ex Presidente de México no ha pagado sus impuestos, pero rechazó decir quién. Tengo una información de que alguno de los ex presidentes debe impuestos

20/07/2019 | 09:28 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El ex Presidente Vicente Fox Quesada aseguró que él no tiene pendiente ningún pago de impuestos. Su declaración se da luego de que diversos medios aseguraron que Fox es el ex mandatario que tiene una deuda fiscal. “No tengo pendiente ningún pago de impuestos. @vicentefoxquesada Menos entiendo las declaraciones de López. De que se trata, del juego del ‘gato y el ratón’? (sic.)”,escribió la noche del viernes a través de su Twitter. Este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que un ex Presidente de México no ha pagado sus impuestos, pero rechazó decir quién. “Tengo una información de que alguno de los ex presidentes debe impuestos. Peso es un asunto que tiene que ver el SAT”, señaló. Luego, el periódico Reforma informó –citando fuentes de la presidencia– que se trataba de Vicente Fox Quesada, y que las deudas fiscales se derivan de que le condonaron impuestos a las empresas en las que tiene participación, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esta información también le fue confirmada a El Universal. Más tarde el Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó este viernes que tiene identificado un adeudo fiscal por concepto de impuestos de un ex Presidente de México, sin embargo no dio a conocer el nombre. “El Servicio de Administración Tributaria confirma que se tiene identificado un crédito fiscal a cargo de un expresidente de los Estados Unidos Mexicanos, por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, así como los recargos y la actualización correspondiente”, se lee en el documento difundido esta noche. El SAT detalló que está “realizando las acciones y procedimientos jurídicos necesarios, tendientes a defender la procedencia del crédito de mérito, fincado en agosto de 2018”. Previamente, en un breve comunicado, el mismo SAT dijo que ignoraba cuáles eran los datos y las fuentes de los medios que afirman que es Vicente Fox el ex presidente al que supuestamente se le condonaron impuestos. #AMLO

#SAT

#Pago de impuestos

#Andrés Manuel López Obrador

#VICENTE FOX

