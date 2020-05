Fox dice que no ve la curva de contagios aplanada

A principios de mayo, el ex Presidente dijo que vive al día y que 'difícilmente tiene para comer', pues aseguró que él no ha robado dinero a nadie

Sinembargo.MX

23/05/2020 | 09:49 AM

MÉXICO._ Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, reapareció en Twitter para decir que él no ve que la curva de contagios por la Covid-19 se esté aplanando en el país.

“Y por cierto, en los hechos, no veo ninguna curva aplanada en México”, escribió el ex mandatario.

Usuarios de redes sociales le preguntaron que si ya había comido, haciendo referencia a la entrevista en la que dijo difícilmente le alcanzaba para eso.

“¿Ya desayunaste?”, le preguntó uno. “¿Ya tienes para comer?”, agregó otro. “Oiga, ¿ya le alcanza para su torta?”, cuestionó uno más.

A principios de mayo, Vicente Fox Quesada dijo que vive al día y que “difícilmente tiene para comer”, pues aseguró que él no ha robado dinero a nadie.

El ex mandatario fue cuestionado durante una entrevista con CNN, donde se expusieron dudas sobre su honestidad durante su Gobierno (2000-2006).

“Dicen sus opositores que usted salió 3 veces más rico que cuando entró a la Presidencia”, comentó el periodista Camilo Egaña.

Ante el cuestionamiento, Fox afirmó que no es corrupto y que nunca ha cometido algún tipo de robo.

Añadió que ha construido su patrimonio con trabajo y con la herencia que le dejó su padre.

“Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, si con una herencia que nos dejó mi padre a mis nueve hermanos”, expuso.