Fox renuncia a seguridad a cargo del Estado mexicano

En una carta que envía a la Sedena le agradece la protección que habría acabado el 1 de agosto

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- El ex Presidente Vicente Fox Quesada renunció a la seguridad que le paga el Estado mexicano en una carta enviada al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, escueta, tan escueta que apenas agradece los servicios que se le prestaron, sin costo alguno, durante casi dos décadas.

En la misiva, el político guanajuatense aseguró que tomó la determinación “dada la difícil situación en el país”. Por lo que, aseguró, se hará cargo de su seguridad, la de su familia e instalaciones.

A través de su cuenta de Twitter, Fox Quesada señaló que desde el 1 de agosto dejó de contar con la protección de los elementos de la Sedena “por elección propia”.

Añadió que “el país necesita mayor apoyo económico y de protección para combatir los elevados niveles de criminalidad”.

En su carta, Fox sugirió terminar el acuerdo el 1 de agosto, en espera de la confirmación de la Sedena.

El texto fue dirigido al Secretario de la Defensa, Luis Cresebcio Sandoval González.

LA GUARDIA DE FOX

Durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador aseguró que de llegar al poder, suspendería las guardias que el Estado mexicano brindaba a los ex presidentes del país.

Sin embargo, el pasado 6 de abril, López Obrador ordenó crear una guardia de seguridad austera para proteger al ex mandatario y a su familia, luego que el político guanajuatense denunciara el supuesto ingreso de un comando armado a su casa.

“He instruido al general Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa, para crear una guardia de seguridad que proteja al ex Presidente Fox y su familia, con eficacia, pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen”, afirmó el ahora Presidente en su red social.

Según la denuncia de Fox Quesada, un supuesto comando armado habría entrado a las instalaciones de su rancho en Guanajuato.

Sin embargo, un día después, el guanajuatense “aclaró” que se trató de dos hechos en sus propiedades, aunque nunca ofreció pruebas del supuesto ingreso del comando.

“Solo aclarar a la prensa. Se trata de 2 eventos uno X la mañana real y denunciado al ministerio público. Otro por la noche en un evento de una boda en @centrofox”, escribió el ex Presidente en Twitter.

Así respondió el ex titular del Poder Ejecutivo a las versiones sobre la inexistencia del comando que supuestamente intentó entrar a una de sus propiedades en Guanajuato.

Comando que Fox denunció era escolta de novios

El hombre y la mujer armados que llegaron a las puertas del rancho en San Cristóbal, dijeron que iban a ser escoltas de una pareja que se casaría en el Centro Fox.

La versión de Fox Quesada fue cuestionada por los medios de comunicación. Incluso Reforma informó que el comando reportado por Fox no existió.

Eran personas que formaban parte de la vigilancia de una boda, a la que ahora hace referencia Fox como el segundo evento registrado en su rancho. Los guardias habrían solicitado de forma equivocada acceso a la propiedad del ex mandatario.

El diario cuestionó al personal de vigilancia del Centro Fox, quien informó que las personas arribaron en una camioneta cerca de las 10:00 horas. Pero, contrario a lo que aseguró el ex panista, se habría tratado de un hombre y una mujer empleados como escoltas para una boda.

Los guardias del rancho se habrían acercado a la pareja y se percataron de que portaban armas. Ellos afirmaron que se desempeñaban como escoltas de los novios que se casarían en el Centro Fox.

De acuerdo con el periódico, el personal de seguridad negó que en el rancho estuviera programada una boda y aunque las personas insistieron se retiraron del lugar.

De acuerdo con distintos testimonios, Fox ni siquiera estaba en México cuando lo denunció. Un video de hace dos días, en efecto, lo grabó desde fuera de México.

Tras el hecho, López Obrador informó que desde enero puso a disposición del ex Presidente Felipe Calderón una guardia de ocho elementos del Ejército, luego que el panista se lo solicitara.

“En el caso del ex Presidente Calderón, él me escribió una carta explicando que tenía alguna preocupación por lo que había llevado a cabo durante su mandato en materia de seguridad pública, y también ordené que, de manera reducida pero eficaz, se le garantizara protección”, aclaró López Obrador en una entrevista a medios.

“En lo que tiene que ver con la guardia del ex Presidente Calderón di la instrucción de que no fuese excesiva, el informe que tengo es que son ocho elementos y lo mismo va a aplicarse para el caso el ex Presidente Fox”, añadió.