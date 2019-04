Fox tiene escolta de 5 soldados y CalderÃ³n 12: AMLO

Fox tiene escolta de 5 soldados y Calderón 12: AMLO

Pide a los mexicanos comprender las razones de los ex mandatarios

Noroeste / Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que son 17 militares los que protegen a sus antecesores, los ex mandatarios Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, además de que explicó que se trata de excepciones por razones especiales, por lo que pidió comprensión a la ciudadanía.

"Quisiera proteger a todos los mexicanos. Les pido que nos comprendan en estos casos, es lo mínimo [...] No tiene vigilancia del Gobierno federal el presidente [Enrique] Peña [Nieto], el presidente [Ernesto] Zedillo [Ponce de León], el presidente [Carlos] Salinas [De Gortari] y todos no reciben pensión", indicó el mandatario nacional.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que solo se cubre el costo del sueldo de los militares y los ex presidentes cubren la gasolina de los vehículos que trasladan a los soldados que los protegen desde su asignación.

Aunque en un inicio a Fox Quesada se le asignaron ocho elementos de seguridad, López Obrador indicó que se hizo un ajuste y se le otorgaron tres más a Calderón Hinojosa, luego que Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), platicó con ellos.

"Ambas partes actuaron con austeridad", afirmó, para luego acotar que Calderón Hinojosa cuenta con 12 militares, mientras que Fox Quesada tiene 5 elementos del Ejército para su protección, luego de que el pasado 6 de abril, denunció que un grupo armado intentó ingresar a su rancho, en San Cristóbal, Guanajuato.

Ante ello, López Obrador instruyó al titular de la Sedena, a crear una guardia de seguridad para protegerlo a él y a su familia, por lo que el ex Presidente agradeció en redes sociales al político tabasqueño.

"A nombre personal y de mi familia, aprecio la pronta respuesta del señor presidente. Deseo paz y seguridad para mi país", expresó.

Asimismo, Calderón Hinojosa envió al actual mandatario una carta en la que manifestó preocupación por su integridad física, como consecuencia de las decisiones que tomó durante su sexenio, ante lo cual también se le asignó un grupo de militares para su protección.

"Como lo expresó el ex presidente Calderón en la carta que me envió, me tocó, me dice enfrentar lo de luchar, el combate, la guerra al narcotráfico y hay gente que se siente afectada y tengo preocupación por eso, entonces ahí hay una justificación, es algo especial, le tocó a él hacer algo, en caso del presidente Fox no es convincente", expresó López Obrador este miércoles.