BALONCESTO

Francisco Acosta, contento de ser de Venados Basketball

El mazatleco fue de los elementos de la localidad que se ganó un lugar en el róster final para el Cibacopa 2020

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ La temporada actual de Venados de Mazatlán Basketball registró como cada año una renovación en su plantilla de jugadores juveniles.

El mazatleco Francisco Acosta Carmona es uno de los basquetbolistas locales que se ganó un sitio en el róster actual.

“Estoy muy contento de lograr formar parte del equipo profesional Venados de Mazatlán, estoy muy contento a mi edad de ser parte de un equipo profesional”, dijo Acosta Carmona.

“Me he preparado mucho tanto física como mentalmente para lograr esto, la verdad cuando me llegó la noticia que harían un try out para escoger a los novatos, me emocioné mucho, siempre estuve muy seguro de ir a ese try out, y de inmediato al recibir la noticia, nunca dudé en acudir a las prácticas”.

Pero cuando se presentó el inicio de los entrenamientos por diferentes circunstancias prácticamente le decía adiós a ser parte de Venados.

“Cuando llegaron los días del try out estaba cansado y desmotivado, porque le ayudo a mi padre en una empresa familiar y esos días tuvimos mucho trabajo y mucho desgaste físico, además que había decidido con mi padre y decidí no asistir a los entrenamientos por ciertos motivos.

“Por esa situación ya me había hecho a la idea de que no iba a jugar con Venados sinceramente, pero el día lunes ya acabado el try out, llegando de la escuela y recostándose a dormir, una llamada lo toma por sorpresa y ahí se me regresa la motivación cuando recibí la invitación del coach Freddy Cisneros, quien me pidió ir a los entrenamientos y de esa manera me convertí en jugador de Venados”.

PERFIL

Francisco Acosta Carmona

Fecha de nacimiento: 7 de febrero de 2002

Edad: 18 años

Peso: 78 kilos

Estatura: 1.80 metros

Posición: 1 y 2

Años practicando básquetbol: 13 años

Número favorito: 10

Ídolo: Luka Doncic