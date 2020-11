FUTBOL AMERICANO

Frank Gore no se quiere ir con récord de 0-16 en la temporada de la NFL

El corredor, un jugador histórico de la liga, no sabe qué pasará con él la próxima temporada

Noroeste / Redacción

Frank Gore podría estar en su última temporada en la NFL y no quiere terminar su carrera con una marca de 0-16 con Jets

Frank Gore, el tercer corredor líder de todos los tiempos de la NFL, no sabe si jugará al futbol americano la próxima temporada. A sus 37 años quiere aprovechar al máximo el tiempo que le queda en el juego. Por ahora, eso significa un objetivo.

Una victoria. Una sola victoria.

“No quieres terminar 0-16 especialmente si este es mi último año”, dijo el domingo después de la derrota de los New York Jets por 34-28 ante Los Angeles Chargers. “No puedo salir así”.

“Con suerte, podemos conseguir una. Y no puedo esperar hasta que lo consigamos. Estaré muy feliz. Si este es mi último año, no puedo decir que terminé 0-16”.

Los Jets (0-10) están a seis derrotas de unirse a los Detroit Lions de 2008 y los Cleveland Browns de 2017 como los únicos equipos 0-16 en la historia de la NFL.

Los Jets se perdieron los playoffs por décimo año consecutivo, ya que fueron eliminados matemáticamente el domingo, su eliminación más temprana desde 1990. Es la segunda sequía de playoffs más larga en la historia de los Jets, una detrás de la racha seca de 1970-80.

Frank Gore admitió que esta podría ser la temporada más difícil de su carrera. Ha sido parte de dos temporadas 4-12, con los Indianapolis Colts en 2017 y los San Francisco 49ers en 2005, su año de novato.

“Sí, diría que es difícil. Yo era más joven en San Francisco y siempre me sentí como, ‘tengo tiempo, tengo tiempo’. Ahora no sé si voy a jugar el año que viene y… no lo sé”.

“Nunca se sabe. Tengo que ser sincero conmigo mismo, en cómo piensan los equipos sobre mi edad. Puede que no quieran a un corredor de 38 años en el equipo. Es difícil porque no sé nada sobre el próximo año”.

Frank Gore, en su decimosexta temporada, corrió para un récord de temporada de 61 yardas en la derrota en la cual también consiguió su primera anotación en 2020. Ahora tiene 15,794 yardas, solo detrás de Walter Payton (16,726) y Emmitt Smith (18, 355) en la lista de todos los tiempos.

Los Jets están amenazados con terminar 0-16 ya que solo uno de sus oponentes restantes tiene marca perdedora: Patriots (4-6), a los que enfrentaran al final. Los siguientes son los Miami Dolphins /6-4) en casa.