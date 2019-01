Frida Castillo: La dedicaciÃ³n, su mejor virtud

Carnaval Mazatlán 2019

Frida Castillo: La dedicación, su mejor virtud

La joven recuerda su sentir en los desfiles del Carnaval y alentada por su padre, se convierte en candidata a la máxima corona del puerto

Susana Guevara

MAZATLÁN.- Sociable, solidaria y dedicada, así es como se describe Frida Sofía Castillo García, candidata a Reina de la edición 121 del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019, Equinoccio. El renacer de los sentidos.

La aspirante es una de las más jovencitas de la contienda, tiene 17 años y cursa el tercer año de bachillerato en la preparatoria José Vasconcelos.

Desde hace dos años, vive muy apegada a los eventos de la fiesta carnestolenda, ya que ha participado en los desfiles, en específico en los carros alegóricos.

Sus padres, Blanca García y Ricardo Castillo, pero en especial él, la alentó a participar porque desde hace tiempo le decía, “¡lánzate para Reina!”.

“Mi papá era el que me decía y yo le decía que no, que me daba vergüenza, y este año me estuvo insistiendo y dije que sí. Recordé lo bonito que se siente que las personas, sin conocerte, te aplaudan y griten cosas bonitas”, describe.

“Me decidí porque en mis planes esta el entrar a la Escuela Naval a estudiar Medicina y en los próximos años ya no voy a poder”.

Frida tiene dos hermanos más pequeños, de 15 y 11 años, y es la primera de la familia en inscribirse al concurso. Ama bailar jazz y estudiar, lo cual hoy tiene que practicar con los ensayos y compromisos que implica ser aspirante a la realeza del Carnaval de Mazatlán.

PERFIL

Frida Sofía Castillo Garcia

Edad: 17 años

Estudios: Tercer grado de bachillerato

Hobbies: Bailar

ELECCIÓN

Fecha: Viernes 15 de febrero

Hora: 19:00 horas

Lugar: Centro de Usos Múltiples