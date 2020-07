Fue MonseÃ±or Trinidad un servidor fiel de JesÃºs: Obispo de MazatlÃ¡n

Fue Monseñor Trinidad un servidor fiel de Jesús: Obispo de Mazatlán

Monseñor Mario Espinosa celebró una misa especial ante las cenizas de Monseñor Hernández Dávila en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Monseñor José Trinidad Hernández Dávila fue durante toda su vida un servidor fiel de Jesús tratando de vivir el mensaje de Cristo y es un gran testimonio que da a la vida religiosa, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

Al oficiar a las 12:00 horas de este sábado una misa especial ante las cenizas de Monseñor Hernández Dávila en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, agregó que el presbítero, quien falleció la mañana del jueves por padecer Covid-19, al igual que Cristo y la Virgen y todos los que están llamados, estará con su cuerpo glorificado, en una dimensión fuera de todas las leyes de la física.

"Y hoy le damos gracias por todo lo que sirvió a la Catedral Basílica y a los Servidores de Catedral, que junto con los padres vicarios que fueron muchos a lo largo de estos años, él estuvo cerca de 31 años, desde 1989, entonces tuvo muchos hermanos sacerdotes colaboradores y con ellos se atendió mucho a los sectores, a los servidores en sus distintas áreas y servicios y se les dio formación de diferentes maneras y formas", continuó Monseñor Espinosa Contreras.

"Y hoy agradecemos al Señor, a todos los servidores que viven y a los que han muerto que les de la luz de la gloria, que captaron, se alimentaron de lo que irradiaba la Catedral Basílica para su seguimiento de Cristo para ser mejores discípulos y misioneros de Cristo y los invitamos a que sigan adelante en este enorme propósito".

También pidió a las religiosas que se conserven fieles en la orientación de su vida religiosa.

"Tenemos esta inspiración de Monseñor Trinidad, que él vivió y se esforzó durante toda su vida de ser un fiel servidor de Jesús tratando de vivir el mensaje de Jesús, es un gran testimonio que da a la vida religiosa y también la pobreza", añadió el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa en la eucaristía para servidores de Catedral y religiosas.

Ante las cenizas de Monseñor Hernández Dávila colocadas frente al altar de la Catedral y flanqueada por el pendón del Vaticano por ser Monseñor y por el de los Adoradores Mexicanos al que perteneció, el Obispo reiteró que el presbítero, quien falleció a los 81 años de edad, no tenía votos de pobreza pero tuvo austeridad de vida y tuvo pobreza.

"No deja ningún bien de este mundo, pequeñas cosas, una computadora, un teléfono, pequeñas cosas, del dinero que recibía lo gastaba a veces en lo mismo o muchas veces él pagó para que limpiaran el terreno del Seminario, de su propio dinero, especialmente en el área de la huerta, y también yo lo admiré porque yo le pregunté ahora que el Gobierno Federal iba a dar el apoyo a los mayores de 68 años ¿Se va apuntar?, me dijo no, no me voy a apuntar", continuó ante cerca de 100 personas que asistieron a la misa.

"No se quiso apuntar, que mejor lo dejaba para gente que lo necesitaba más, él gracias a Dios siempre tuvo su comida, luz, agua, los servicios básicos, pero no acumuló bienes de este mundo, deja ese hermoso testimonio para todos y también para la vida religiosa de vivir en la pobreza y tener desapego del dinero, él no ha tenido apego del dinero".

En la eucaristía, en la que se guardó sana distancia y se respetaron las disposiciones sanitarias para prevenir la expansión del contagio del Covid-19, se dio gracias a Dios por la vida y ministerio de quien fue rector de la Catedral de Mazatlán, de la que estuvo al frente por 29 años.

Una parte de las cenizas del también conocido como Padre Trino, serán depositadas después de las misa de las 10:30 horas del lunes en el altar de la Catedral, en la parte de atrás, y la otra parte, por disposición del presbítero ahora fallecido, serán llevadas por su familia a Arandas, Jalisco, de donde era originario.