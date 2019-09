Fuerzas Armadas han actuado bien ante agresiones: AMLO

Pero no se permitirá ajusticiar, rematar heridos, o masacrar, dice el Presidente

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las Fuerzas Armadas "han actuado bien" ante las agresiones de las cuales han sido objeto en diversas partes del país, pero les pidió que no haya un abuso de la fuerza y que se respeten los Derechos Humanos, ya que nadie está autorizado para "ajusticiar, rematar heridos, o masacrar", por lo que no caerán en provocaciones.

"La recomendación es que no haya abusos de poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo de antes, que habían razias y masacres, eso está prohibido, eso no se permite, no se tolera en el Gobierno", insistió el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

"Esa actitud que desgraciadamente llevaron a la práctica y que agravó el problema, porque existe esa mentalidad en el conservadurismo, esa mentalidad autoritaria de quiere resolver todo por la fuerza y de arrasar, eso no", dijo el político tabasqueño desde el Palacio Nacional.

"Está haciendo el Ejército y la Marina un gran esfuerzo, además actuando con mucha responsabilidad y también por convicción para no violar derechos humanos [...] han habido algunos incidentes, ellos han actuado muy bien, pero ¿qué ganan los delincuentes con estar provocando?, nada", abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Ya se ha hablado con ellos y ellos saben que no caer en una provocación y que no se escale un conflicto es un ejemplo de buen servidor público, es actuar bien, lo cortes no quita lo valiente, ellos están actuando muy bien, tienen todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo", indicó López Obrador.

"Qué quieren nuestros adversarios, ahora dicen que no responde el Ejército, pero si respondiera, y ojalá nunca se caiga en eso, que no se responda, porque la orden es tajante, no a la represión [...] Es un pueblo trabajador un pueblo bueno, pero algunos se han dejado llevar por quienes se dedican a robar gas y gasolinas, al huachicol, los usan como escudo", señaló el presidente.

Ayer martes 10 de septiembre, después de que un día antes pobladores del municipio de Acajete, en Puebla, agredieron con piedras y palos a militares que resguardaban una bodega con vehículos y mercancía robada, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advirtió que cuando ocurran este tipo de ataques, actuará en "legítima defensa" para proteger la integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas.

"La Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento de la sociedad, que ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país, y sean objeto de una agresión se actuará en su defensa legitima conforme a los principios del Uso de la Fuerza y su gradualidad, para proteger la vida e integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas, con estricto apego al orden jurídico vigente y a los Derechos Humanos", indicó la Sedena.

Los hechos se registraron la tarde de ayer lunes 9 de septiembre, en la localidad de Apango, municipio de Acajete, cuando alrededor de 150 pobladores acudieron hasta unas bodegas que eran resguardadas por los elementos del Ejército Mexicano desde el domingo 8.

Según la Sedena, en dicho lugar habían encontrado indicios de la existencia de vehículos y mercancía robada por lo que solicitaron la presencia de autoridades competentes para obtener la orden de un cateo. Cuando los soldados se encontraban custodiando el lugar, llegaron los pobladores para agredirlos con piedras y palos, además de que se escucharon detonaciones de arma de fuego, sin que se pudiera determinar su origen.

"[…] En respuesta el comandante de las tropas invitó a los agresores para que desistieran de su actitud, manteniendo en todo momento el control de los elementos castrenses; sin embargo, y debido a que la turba continuaba con la actitud hostil, el personal militar efectuó disparos al aire como una medida disuasiva, para proteger la vida e integridad física del personal, logrando dispersar a los agresores", abundó la Sedena.

La Secretaría de la Defensa Nacional agregó que durante estos hechos no se registraron personas lesionadas de ninguna de las partes, y el personal militar continúa en el lugar en espera de la autoridad ministerial para que realicen las diligencias de ley.

En un video que circula en las diversas redes sociales se puede observar que entre los pobladores que confrontan a los soldados se encuentran adolescentes y mujeres, quienes entran en pánico cuando se escuchan las detonaciones de armas.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública estatal aseguró que en las bodegas resguardadas había mercancía producto de asaltos a carreteras y trenes, que se registran en esa zona de la entidad. Según un reporte del Gabinete de Seguridad Federal, en un inmueble fueron asegurados 5 tractocamiones, 6 camiones, 2 camionetas, 1 automóvil, 1 motocicleta y 5 contenedores vacíos.

La Sedena detuvo, además, a una persona en el predio, cuya identidad no fue revelada. En otros operativos efectuados en los municipios de Puebla y Amozoc, fuerzas federales decomisaron cuatro inmuebles y detuvieron a 22 personas.

En dichos inmuebles hallaron 14 vehículos tipo pipa, 17 automóviles, 1 remolque, 1 motocicleta, 6 tanques estacionarios, 36 cilindros, 40 mil 209 litros de hidrocarburo, 3 armas cortas, 1 cargador y cartuchos útiles. Los operativos fueron efectuados por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Federal (PF), en cumplimiento a diversas órdenes de cateo.

Además, la institución poblana sostuvo que era "claro" el objetivo de que los militares se retiraran del lugar para liberar la bodega, y agregó que la SSP estatal desplegó un operativo por aire y tierra para apoyar al personal de Sedena y dispersar a la población, evitando así que la situación se agravara, sin que se registraran personas lesionadas.

"Actualmente la zona se encuentra bajo control, el personal militar y policiaco resguarda la bodega para poder continuar con las investigaciones, una vez que se cuente con el mandamiento judicial que permita la revisión", señaló la SSP.

El pasado 8 de septiembre, personal militar perteneciente al 7/o. Regimiento Mecanizado fue agredido en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, al tratar de disuadir una "turba" que saqueaba un tren. Durante los hechos, registrados después de las 23:00 horas, un oficial y dos elementos de tropa resultaron con heridas "corto-contundentes"; además, dos civiles presentaron heridas por proyectil de arma de fuego.

El reporte oficial de la Sedena indicó que los elementos castrenses recibieron una llamada telefónica de emergencia para solicitar apoyo por la detención y saqueo de un tren a la altura del kilómetro 218, en la comunidad de Llave. Al arribar al lugar, el personal militar observó que un grupo de cerca de 50 personas abría contenedores del tren. Según el reporte, la autoridad los invitó a que desistieran de su actitud y se retiraran del lugar.

"En ese momento se escucharon disparos de arma de fuego, por lo que el personal procedió a protegerse, comenzando la turba a agredirlos empleando piedras, palos y botellas de vidrio, propinándoles golpes corto-contundentes en diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo que intentaban desarmarlos [...] En respuesta, el comandante de las tropas efectuó disparos hacia el suelo, logrando dispersar a los agresores y con ello protegió la vida e integridad física de su personal", precisó el reporte.

Los tres militares con heridas "corto-contundentes", así como los dos civiles lesionados por arma de fuego, fueron atendidos en el lugar por personal del servicio de sanidad de la Sedena. Posteriormente, el Ejército trasladó a los militares a instalaciones médicas castrenses, en tanto que los civiles fueron llevados al Hospital General de San Juan del Río.

"En el evento de referencia, se advierte que el personal militar sufrió una agresión física por parte de las personas que se encontraban a inmediaciones del tren que era sujeto de saqueo, con la intención de desarmarlos e inhabilitarlos, para lograr su sometimiento y no se impidiera la acción ilícita que se realizaba", abundó la Sedena.

El 26 de agosto, la Sedena informó que el personal militar no respondió a la agresión ocurrida en su contra, el un fin de semana antes en el municipio de Los Reyes, Michoacán, "por respeto a los Derechos Humanos y para no caer en provocaciones".

A través de un comunicado, la 21 Zona Militar indicó que el hecho ocurrió luego de que activaran el Plan de Auxilio a la Población Civil (Plan DN-III-E) en las zonas afectadas por la lluvia que azotó a Los Reyes. El personal militar del 17/o Batallón de Infantería fue agredido cuando se trasladaba de regreso a sus instalaciones en el municipio de Zamora.

Los soldados fueron bloqueados por un grupo aproximado de 38 personas, quienes agredieron verbalmente al personal militar. "Además de golpear con tubos y palos los vehículos en los cuales se transportaban, rompieron vidrios y calaveras traseras de los dos vehículos oficiales", señaló el comunicado oficial.

A pesar de las agresiones, el personal militar se mantuvo en calma e instó a los civiles al dialogo, a efecto de evitar caer en confrontaciones. Ante ello, el grupo de personas les cedió el paso y los soldados se retiraron de inmediato del lugar hacia su unidad matriz, la 21 Zona Militar.

La SEDENA destacó que ante la agresión registrada sobre la carretera Los Reyes-Zamora, ningún civil, ni personal militar, resultaron lesionados, además de que refrendó "su compromiso de salvaguardar la libertad, la vida y los derechos de las personas".

Lo anterior, "siempre en estricto apego a los derechos humanos, así como al uso racional de la fuerza, anteponiendo su disciplina para evitar caer en provocaciones, a fin de que citado suceso, impida continuar brindando apoyo a la población ante cualquier caso de desastres, con el objeto de garantizar la integridad de las personas y de sus bienes".

El domingo 25 de agosto, a través de las diversas redes sociales comenzaron a circular una serie de videos en los que se observa a un grupo de personas armados con palos y escobas, agredir de forma verbal y física a un convoy de militares en el municipio michoacano de Los Reyes.

En las imágenes se puede ver cómo los civiles golpean dos camionetas del Ejército Mexicano. En otra grabación se aprecia a los soldados -quienes para ese momento ya habían descendido de los vehículos militares- y que son jaloneados, empujados, golpeados e insultados por los supuestos habitantes de la citada comunidad.

En un tercer video, se exhiben los momentos previos a la huida de los militares del lugar de los hechos, ubicado sobre la carretera Los Reyes-Zamora. Las dos camionetas de la SEDENA, con matrículas 0817146 y 0817319, fueron golpeadas por los civiles hasta ocasionarles daños materiales.

El pasado 28 de mayo, el presidente López Obrador consideró que la actitud de los militares retenidos en La Huacana, Michoacán, por presuntos miembros de un grupo de autodefensas, fue "responsable, digna, valiente y prudente", ya que "es una cobardía abusar de nuestros semejantes", por lo que descartó que estos hechos resten autoridad al Ejército.

"La actitud de los soldados fue muy responsable, muy digna, muy valiente, porque lo que es una cobardía abusar de nuestros semejantes, esa es una cobardía. Por eso todo mi apoyo y mi respaldo a los soldados, marinos. Los soldados son pueblo uniformado", dijo el mandatario nacional durante su conferencia matutina.

"[Las Fuerzas Armadas] Van a mantener siempre una actitud prudente, porque son conscientes de que se deben de respetar los derechos humanos, y que a nadie se le debe privar de la vida, son situaciones muy difíciles, esto no les va a restar autoridad, al contrario, les da más autoridad", señaló López Obrador.

El presidente insistió en que se trabaja ya en la capacitación de la Guardia Nacional para resolver situaciones de este tipo, y aunque reconoció que en estos casos siempre hay polémica, dijo que el Gobierno Federal "no oculta nada" y actúa ante casos de abusos o errores ejercidos por soldados y marinos.

"Yo he podido constatar la manera responsable en que están actuando y en donde hay abusos, excesos, no se oculta nada, los mismos mandos como el almirante [José Rafael] Ojeda [Duran] o el general [Luis] Cresencio [Sandoval González] me informan y sin ninguna justificación, cuando cometen un error o hay un hecho lamentable en donde son responsables, lo asumen", afirmó el mandatario nacional.

El domingo 26 de mayo, un grupo de civiles detuvieron, desarmaron, insultaron y golpearon a militares pertenecientes a la Quinta Compañía de Infantería No Encuadrada, en La Huacana, Michoacán. La agresión se realizó luego de que los soldados del Ejército Mexicano realizaron un decomiso de armas a un presunto grupo de autodefensa que opera en la zona.

A través de videos que circulan en diversas redes sociales, se puede observar cuando un grupo de militares es rodeado y despojado de sus armas por algunos civiles, quienes se identificaron como miembros de un grupo de autodefensas, que también son "pueblo".

Entre las armas que habían sido decomisadas por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaba un fusil tipo Barret, que tiene la capacidad para derribar a un helicóptero, y cuya devolución era la condición para liberar a los soldados.

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa condenó a través de su cuenta de la red social Twitter lo ocurrido en Michoacán. "Tiene que revocarse la orden presidencial que impide a los soldados defenderse", ya que los soldados también tienen derechos humanos, argumentó.

El 13 de enero, tres militares fueron golpeados y capturados por pobladores de la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula, Hidalgo, después de realizar un operativo en contra del huachicol. El 12 de marzo, ocho soldados fueron retenidos en la misma entidad, pero en el poblado de Ulapa, en Tetepango, luego de realizar labores contra el mismo delito.

En abril, 40 militares fueron retenidos por civiles en Heliodoro Castillo, en Guerrero, que se oponían a la destrucción de cultivos de amapola. Después, el 31 de mayo, para exigir fertilizante al Gobierno federal, habitantes de la comunidad guerrerense de Totolapan retuvieron a 30 soldados. El 1 de julio, en la comunidad de Barranca de Guadalupe, de Ayutla de los Libres, detuvieron a 29 elementos de la SEDENA.