Fuimos de los primeros en el mundo en darle la atención que merecía a la epidemia: López Obrador

La Secretaría de Salud detalló en su último informe que en todo el país hay mil 688 casos de COVID-19, detalló que hasta ayer estudiaban 5 mil 398 como sospechosos y se habían descartado 8 mil 602 casos más

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno fue de los primeros en el mundo en atender de manera adecuada la pandemia de COVID-19. Además, dijo que ésta ha sido enfrentado de manera adecuada por la suerte y porque no llegó al poder a través de un fraude electoral.

“En los asuntos públicos se tiene que contar con dos virtudes, una es el conocimiento, el tener la sabiduría, esa es una virtud. Y la otra que también se necesita es la fortuna, la suerte, y esto último creo que nos ayuda. Desde luego podemos decir que nos preparamos con anticipación, y es cierto, fuimos de los primeros en el mundo, fuimos de los primeros en el mundo en darle la atención que merecía esta epidemia”, dijo el madatario durante la supervisión de la infraestructura hospitalaria de la Marina y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) desde la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

López Obrador defendió que su Gobierno también tuvo suerte porque se preparó con anticipación para evitar contagios.

“Nosotros hemos corrido con suerte porque hemos tenido tiempo para prepararnos porque no estaba tan funcional o funcionando adecuadamente el sistema de salud que se heredó, ya eso lo sabemos, pero el retraso en la expansión de la epidemia nos ha permitido ir avanzando en mejorar las instalaciones de salud, terminar hospitales que estaban en proces”, expuso en un evento al que también acudió la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clauda Sheinbaum.

El Jefe del Ejecutivo federal también atribuyó el éxito con el que México atiende la pandemia con su llegada al poder através de un movimiento democrático porque, dijo, si el Gobierno lo liderara “una persona impuesta”, la ciudadanía no respetería las medidas de salud decretadaas.

“Nos ayuda que este movimiento haya surgido de un movimiento democrático, no de un fraude electoral. Imagínense que estuviera gobernando una persona impuesta y llama al pueblo a la solidaridad, no le harían caso. Habría, como se decía antes, mal humor social, ahora no porque es un Gobierno legal y legitímamente constituido2, afirmó.

Hasta las 19:00 horas de ayer se contabilizaron 60 muertes a causa del virus.