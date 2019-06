Funcionario de Escuinapa se vende material... Â¡a sÃ­ mismo!

Funcionario de Escuinapa se vende material... ¡a sí mismo!

Juan Manuel Grave Inda, Gerente de Jumapae, rechaza ser proveedor de la paramunicipal

Carolina Tiznado

19/06/2019 | 09:59 AM

ESCUINAPA._ El gerente general de la Jumapae, Juan Manuel Grave Inda, no sólo es primo hermano del Alcalde Emmett Soto Grave, también es proveedor del Gobierno municipal de Escuinapa.

Noroeste tuvo acceso a facturas que así lo revelan, aunque el funcionario rechazó ser proveedor de la Comuna.

La empresa Jumagri, propiedad del funcionario, en su razón social especifica que se dedica a la reparación y venta de equipos de bombeo, perforación, rehabilitación, aforos y videograbación de pozos profundos.

- ¿Tiene usted una empresa, cómo se llama?

“Sí, tiene mi nombre, mis iniciales Juan Manuel Grave Inda”.

- ¿Se le acusa que Jumagri es proveedora y factura para la Jumapae?

“Para nada. No, imagínese, ¿cómo me voy a vender yo mismo?, está dada de alta (la empresa) porque me deben en San Blas, Compostela, Tuxpan (en Nayarit)”, explicó.

Sin embargo, hay facturas que detallan los pagos de la Jumapae a dicha empresa este año, bajo la gerencia general de Grave Inda.

“Jamás se había usado o pagado videograbación de pozos profundos, hasta en esta ocasión, la empresa del gerente se encargó de perforar pozos en Palmillas, de vender material, es el proveedor”, manifestó un denunciante, quien pidió anonimato.

Y en las facturas expedidas se demuestra cómo Grave Inda “a sí mismo” se solicita, autoriza y firma para la compra de material que requerirá la junta local de agua potable.

Los pagos del material que se compró a la empresa se realizaron antes de la facturación, según consta en los documentos en poder de Noroeste.

Algunas facturas, que corresponden a pagos de empaques de un pozo de El Trébol II, se presume fueron “inflados”, pues se calcula un costo total de 2 mil 640 pesos, pero fueron pagados en 15 mil 572 pesos, dijeron los entrevistados.

La videograbación de pozos profundos fue cobrada en 5 mil 800 pesos, a la misma empresa.

Los denunciantes señalaron que son alrededor de 20 facturas en sus manos, con lo que consideran “costos inflados”.

“Jamás habrá dinero en Jumapae cuando se tienen gerentes como éste, ellos pueden salir ricos”, dijeron.

Las facturas exhibidas fueron emitidas entre enero y abril, con montos de facturación de entre 5 mil 800 pesos y 46 mil pesos.

Este caso ya está en la Auditoría Superior del Estado.