Funcionarios de primer nivel ya tendrÃ¡n que pagar cuotas en sus traslados en autopistas

Funcionarios de primer nivel ya tendrán que pagar cuotas en sus traslados en autopistas

El acuerdo, que se tomó durante la reunión de trabajo de hoy, fue para derogar el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, que contempla ese privilegio fiscal y que ahora solamente permanece para vehículos militares, policiales, de auxilio turístico, ambulancias y bomberos

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Este día, la Comisión de Hacienda Pública del Congreso del Estado emitió un dictamen que regresa a los funcionarios de primer nivel, como el propio Presidente de México, senadores, diputados federales y locales, y Presidentes Municipales, la obligación de pagar las cuotas de peaje cuando circulen por autopistas.

El acuerdo, que se tomó durante la reunión de trabajo de hoy, fue para derogar el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, que contempla ese privilegio fiscal y que ahora solamente permanece para vehículos militares, policiales, de auxilio turístico, ambulancias y bomberos.

“... los funcionarios de primer nivel no deben gozar de una exención en el pago de derechos de peaje carretero que los ciudadanos no disfrutan... es un imperativo general que todos los mexicanos contribuyamos al desarrollo del Estado, a través de los tributos, sin eximir a los funcionarios públicos... las leyes no deben de ser motivo para generar excepciones que sólo fracturan a la sociedad y producen encono e irritación de unos grupos contra otros”, dice la exposición de motivos del dictamen.

“(los funcionarios) tienen la capacidad económica suficiente para realizar el pago de las cuotas de peaje carretero, tal y como obligadamente lo hace la población en general... los privilegios a grupos con gran capacidad contributiva en la práctica se traducen en un trato desigual, sin justificación”.

La Comisión de Hacienda Pública es presidida por la diputada María Victoria Sánchez Peña.

ASÍ QUEDARÁ

El artículo 67 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, mantendrá su primer párrafo:

“Estarán exentos del pago de cuotas los vehículos militares, policiales y de auxilio turístico, así como ambulancias y bomberos, siempre que por sus características o emblemas se identifiquen como tales”.

DEROGADO:

SEGUNDO PÁRRAFO: “ Tampoco pagarán estas cuotas los vehículos en que transite el Presidente y Senadores de la República, Gobernador del Estado, Diputados Federales, Diputados al Congreso del Estado de Sinaloa y Presidentes Municipales del Estado de Sinaloa”.