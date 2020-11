Gael García Bernal y los otros 24 grandes actores de lo que va del Siglo 21, según The New York Times

MÉXICO._ El mexicano Gael García Bernal fue reconocido por su trabajo actoral dentro de la lista de “Los mejores actores del Siglo 21 (hasta ahora)” que realizó y publica este miércoles el periódico estadounidense The New York Times.

En un artículo firmado por los periodistas Manohla Dargis y A.O. Scott se advierte que en la lista "necesariamente subjetiva y posiblemente escandalosa” que presenta a los 25 mejores actores de los últimos 20 años seguramente habrá omisiones, pero defienden que han elegido a artistas camaleónicos que han demostrado con su talento el porqué destacan en la selección.

Gael García es descrito como un actor que desde sus inicios “sostuvo la pantalla” y demostró su talento con el “golpe sísmico” que dio a través de sus dos primeras actuaciones en Amores perros (Alejandro González Iñárritu, 200) y Y tu mamá también (Alfonso Cuarón, 2001).

Su físico es algo que también destaca la publicación de García Bernal, pues ha sido un elemento que le ha ayudado a construir personajes:

“….tenía un rostro que seguías mirando, en parte porque, con sus ojos de ciervo y su mandíbula de linterna, fusionaba a la perfección los ideales de belleza femenina y masculina”.

The New York Times además reconoce la actuación de Gael al frente de películas internaciones como Diarios de motocicleta (Walter Salles, 2004), La mala educación (Pedro Almodóvar, 2004) y No (Pablo Larraín, 2013), cintas que terminaron por consagrarlo como un actor que podría decirlo todo con su mirada.

Who are the best film performers of the last 20 years? This list of 25 actors is "both necessarily subjective and possibly scandalous in its omissions,” our critics, @ManohlaDargis and @aoscott, write. Here is a sampling. https://t.co/BHUmQCX0Z5