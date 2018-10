Gana sinaloense concurso convocado por el Fondo de Cultura EconÃ³mica

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Gana sinaloense concurso convocado por el Fondo de Cultura Económica

Se trata del egresado de la UAS, José Daniel Lemus Murillo

Noroeste / Redacción

José Daniel Lemus Murillo es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Obtuvo un premio en el XV Concurso "Leamos la Ciencia para Todos".

Se trata del concurso organizado por el Fondo de Cultura Económica y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con el objetivo de propiciar la comunicación de temas científicos en lenguaje cotidiano.

Lemus Murillo fue uno de los 48 ganadores.

Su ensayo sobre un libro de la colección "Leamos la Ciencia para Todos" del FCE, Lemus Murillo habló sobre la relación entre la muerte celular, el desarrollo celular, y las cuestiones del duelo de Heidegger, desde la psicología. Se apoya del psicoanálisis a partir de las teorías del duelo y de la melancolía, elaboradas por Sigmund Freud.

Fue uno de los 48 ganadores que concursaron en un universo de 30 mil participantes de todo el país. El joven recibió el premio recientemente, de manos del secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, en la Ciudad de México.

Comentó que recibir este premio fue emocionante y motivador.

"Es algo que no te esperas mientras lo escribes para no hacerte ilusiones, por lo que siempre es una sorpresa".

"En mi discurso al recibir el premio dije que no hay que seguir esa línea de irse por la fácil, tan común en muchos jóvenes, sino trabajar desde una perspectiva que aporte más a mi superación personal, conocer más y no dejarme llevar por las cuestiones fáciles sino por lo que me aporta, y desarrollar retos para irme forjando un camino propio".

Añadió que se enteró del concurso por casualidad, por lo que las autoridades deberían trabajar más para socializar esa informacion a los jóvenes.

"Si se difundieran más, quizá habríamos participado más jóvenes y hubiera más ganadores sinaloenses", comentó.

Lemus Murillo participó en la categoría de Ensayo, en el rango de edad de entre 18 a 25 años. Recibió como premio un bono del ahorro nacional por diez mil pesos y un vale de 10 mil pesos más para cambiarlo por libros del Fondo de Cultura Económica en la Librería "Octavio Paz".