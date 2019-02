Ganan Leonarda Rivera y Rafael FernÃ¡ndez de Castro el Premio Internacional de Ensayo y Narrativa

CERTAMEN DE LITERATURA

Ganan Leonarda Rivera y Rafael Fernández de Castro el Premio Internacional de Ensayo y Narrativa

Las obras elegidas son Don Juan y la filosofía, y Los objetos en el espejo; los autores recibirán su premio en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2019 a celebrarse en marzo

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._Los ganadores del décimo sexto Premio Internacional de Ensayo y Narrativa fueron otorgados a Leonarda Rivera, con la obra Don Juan y la Filosofía, y a Rafael Fernández de Castro Sámano, con Los objetos en el espejo, respectivamente.

Los resultados de estos galardones fueron dados a conocer por el Colegio de Sinaloa, en las oficinas de Siglo XXI Editores, donde se reunieron Jaime Labastida, director general de esa editorial; Élmer Mendoza, presidente de El Colegio de Sinaloa; Rosa Beltrán, directora de Literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México; el escritor Adolfo Castañón por parte del Jurado, así como los ganadores de este certamen.

El premio de Ensayo es auspiciado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, El Colegio de Sinaloa y Siglo XXI Editores y se otorgó a Leonarda Rivera, con la obra: Don Juan y la filosofía.

El libro Don Juan y la Filosofía explora los distintos pasajes de la filosofía moderna en la que aparece la figura de Don Juan. Y muestra que este personaje no se reduce a un simple burlador de mujeres, sino que entraña una historia fascinante. Hijo de la literatura del barroco, la historia de Don Juan nace y se desarrolla con la modernidad, pues Don Juan atraviesa la historia del occidente moderno. No hay época que no haya concebido a su propio Don Juan, y en cada nueva versión hay detrás una serie de ideas y sentimientos propios de cada época.

El premio de Narrativa, que obtuvo el periodista Rafael Fernández de Castro con la obra Los objetos en el espejo, es patrocinado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la dirección de Literatura, de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, El Colegio de Sinaloa y Siglo XXI Editores.

Es una novela vagamente basada en el caso real de una adolescente mexicana que fue abusada sexualmente por cuatro de sus compañeros de clase durante una noche de juerga.

Ésta no es una novela sobre una secta, un asesino serial o redes de tráfico de personas. Es una historia sobre cómo en dado momento los hombres buenos, comunes y corrientes, pueden ser partícipes de la crisis de violencia de género que azota México.

Su primera novela, Los objetos en el espejo, mezcla la crónica periodística con la ficción policíaca para abordar la crisis de los feminicidios. Es egresado de la Universidad del Sur de California (USC) y vivió en Los Ángeles y Miami antes de regresar a la Ciudad de México para estar más cerca de las historias que le importan.

Dan a conocer los resultados el escritor Adolfo Castañón, miembro del jurado; Rosa Beltrán, directora de Literatura de la UNAM; Élmer Mendoza, presidente de El Colegio de Sinaloa

y Jaime Labastida, director de Siglo XXI Editores.



Entrega de los premios

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el viernes 1 de marzo de 2019, a las 18:00 horas, en el Salón de la Academia de Ingeniería, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2019.

SOBRE LOS AUTORES

Leonarda Rivera es doctora en Filosofía por la UNAM. Actualmente realiza una estancia posdoctoral en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.

Rafael Fernández de Castro es periodista, guionista y novelista. Es acreedor del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter y el Premio Internacional de Narrativa UNAM/COLSIN/Siglo XXI.

PARA SABER



El jurado calificador estuvo integrado por Iliana Olmedo, Élmer Mendoza y César Tejeda.