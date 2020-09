Ganaría México si rifan terrenos de Playa Espíritu: Benítez Torres

Con la rifa del avión presidencial se ganaron 2 mil millones de pesos, y todavía quedó el avión, asegura el Alcalde Mazatleco

Alma Soto

MAZATLÁN._ Si el Gobierno Federal rifa los terrenos del Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu, como lo hizo con el avión presidencial, México ganaría, pues recuperaría lo que se invirtió en hechos de corrupción, afirmó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dejó claro que la compra de esos terrenos fue un engaño a la Nación, y ahora nadie los quiere comprar, porque no tiene valor y ningún empresario de la industria turística lo quiere adquirir, entonces va a hacer lo mismo que hizo con el avión, lo rifa y se recuperan los 100 millones o 120 millones de pesos que se nos fueron en hechos de corrupción”, declaró.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en la Mañanera a la inversión que hizo el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa en la adquisición de terrenos a Antonio Toledo Corro, misma que calificó como corrupta.

“Dijo que ese dinero debió haberse invertido en Mazatlán, que es un lugar ya consolidado, y no llevarlo a un lugar donde no hay aeropuerto, donde no hay infraestructura de ningún tipo, qué andaban comprando terrenos allá, en lo más recóndito del estado”, declaró.

Y para agradecer el comentario que hizo López Obrador respecto a Mazatlán, el Alcalde grabó un video de agradecimiento que se puede observar en sus redes sociales.

“Queremos agradecer por el halago que nos hizo en la Mañanera el día de ayer, donde se refería a este precioso puerto diciendo que estaba bellísimo y había mucho turismo, tiene razón Presidente, vea el Mazatlán que estamos dejando, es una preciosidad y por supuesto, más bonito que nunca”, manifestó en el video.

Por otro lado, Benítez Torres manifestó que no tiene temor a la que pueda encontrar la Auditoría Superior del Estado en el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.}

“Si un lugar ha estado muy auditado, mayormente auditado en Cultura, de tal manera que tenemos la conciencia tranquila, no van a encontrar nada, definitivamente no”, declaró.

Ello, ante el anunció de Observatorio Ciudadano de que la ASE determinó iniciar una revisión respecto de los contratos al Ballet Clásico de Sinaloa, que, al momento de la firma, estaba dirigido por funcionarios del propio instituto y de otras áreas del Municipio, como el titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Díaz.