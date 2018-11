Genaro García Luna desmiente sobornos de El Chapo

El titular de la SSPF con Felipe Calderón asegura con Carlos Loret de Mola que la acusación es una estrategia del crimen organizado

Carlos Álvarez

Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública de México durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, negó que haya recibido dos maletas con un total de entre seis y ocho millones de dólares en 2005 y 2006, por una serie de sobornos que le dio el Cártel de Sinaloa.

Esta acusación la formuló el martes Jesús Zambada García, el Rey, en el juicio que se lleva a cabo en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en contra del capo sinaloense.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez en la cadena Televisa, el exfuncionario federal negó que haya aceptado dichos sobornos. "Es falso que el narcotráfico me haya sobornado. Yo nunca lo conocí ni tuve contacto con él. Todo es mentira, es parte de una estrategia del crimen organizado", aseguró García Luna.

"Es un tema que han usado siempre los delincuentes, una estrategia de sus abogados para tener beneficios en el juicio, y esto ha sido una dinámica histórica del crimen. Yo estoy a favor de la transparencia, de que nos investiguen", dijo García Luna.

Asimismo, el ex titular de la SSP Federal se dijo seguro del trabajo que realizó en el gobierno de Calderón Hinojosa y afirmó que no tiene nada que ocultar. "No tengo ningún problema, que me investigue el próximo gobierno. No tengo una empresa inmobiliaria, eso es mentira", dijo.

"Yo estoy a favor de la transparencia, yo no estoy a favor de que se persiga a nadie, yo estoy a favor de que haya escrutinio, que se revise a fondo. Solo que se apegue a las pruebas, a las evidencias", expuso el ex funcionario federal.

Además, García Luna destacó que la labor que realizó contra el crimen organizado, en el que, incluso, la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), lo felicitó por el trabajo que había hecho para combatir al narcotráfico.

Al ser cuestionado sobre las actividades que ahora realiza para vivir, reveló que es consultor de seguridad en una empresa que se enfoca en crear proyectos tecnológicos, y que estuvo fuera de México trabajando para otros países, como Chile.

"Nunca tuve ningún contacto con gente vinculada a alguna actividad delictiva. Ni llamadas ni reuniones, nunca", dijo García Luna durante otra entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, en respuesta a los señalamientos de que recibió sobornos por parte del Cártel de Sinaloa.

Zambada García dijo al jurado que pagó a García Luna en un restaurante a cambio de protección para el Cártel. La primera vez, García Luna era director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República (PGR). En el segundo pago, en 2006, el ex funcionario federal ya era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón Hinojosa.

Uno de los abogados defensores del Chapo, William Purpura, le preguntó al Rey si él y su hermano el Mayo se reunieron con García Luna entre 2005 y 2006, cuando estaba a cargo de la Agencia Federal de Investigación (AFI), por lo que Zambada García detalló un encuentro en un restaurante al que acudió junto con el abogado Óscar Paredes, para ofrecerle al ex funcionario un soborno de 3 millones de dólares ocultos dentro de una maleta.

Posteriormente, el Rey afirmó que, en 2007, ya que era secretario, García Luna recibió otra maleta llena, con una suma adentro de entre 3 y 5 millones de dólares. El propósito del soborno, según describió Zamabada García, era conseguir que éste nombrara en Culiacán al jefe de Policía comprado por el Cártel de Sinaloa.

Agregó que el entonces secretario les aseguró que no interferiría con el tráfico de drogas ni con las inversiones del Cártel de Sinaloa. Purpura también preguntó al Rey si, entre 2006 y 2007, los hermanos Beltrán Leyva pagaron 50 millones de dólares a García Luna para la protección de su organización delictiva. "Sí, eso se decía", respondió tajante el narco.

El ex funcionario dijo que las acusaciones de Zambada García son "una argucia ocupada por los delincuentes para obtener una ventaja en sus procesos", además de ser "inverosímiles", dado que como director de la Policía Judicial Federal no tenía la facultad para designar a un comandante, debido a que con la creación de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), también se creó el Consejo de Profesionalización en la Procuraduría General de la República (PGR).

"Es totalmente falso e inverosímil y sin fundamento, la versión de un supuesto pago para una designación donde mi gestión y cargo no tenía facultades de designación, vínculo, ni competencia, ni jurisdicción", le dijo García Luna a Gómez Leyva.

Sobre su gestión al frente de la SSP, Genaro García aseveró que "hay registro de videograbación de todo el tiempo" que estuvo en el cargo, de las personas que entraron a la Secretaría, así como un "registro documental" de su agenda personal, con todas las reuniones que sostuvo dentro y fuera de la oficina.