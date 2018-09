Gerardo BazÃºa quiere saber dÃ³nde estÃ¡ su hijo Eros

Gerardo Bazúa quiere saber dónde está su hijo Eros

El cantante culiacanense difunde mensaje en el que asegura que tiene cuatro meses de no ver al niño, y que es común que Paulina Rubio desaparezca sin decir a dónde va

Noroeste / Redacción

El intérprete culiacanense Gerardo Bazúa hizo uso de sus redes sociales para llegar a la madre de su hijo. Se desconoce si el mensaje ha sido leído o no por Paulina Rubio, pero de momento el cantante ha sido claro, éste no ha visto a su hijo Eros desde hace cuatro meses, según reza la información compartida por varios medios.

Ahora en conversaciones con la revista People en Español, Bazúa vuelve a repetir que lo único que quiere saber es "dónde está mi hijo".

El intérprete le explicó al medio la razón por la cual hizo uso de las redes sociales para transmitir su mensaje a La Chica Dorada.

“Sé que a ella le pega más lo social”, dijo Bazúa.

En su mensaje, Gerardo específica que no es la primera vez que Pau desaparece con su hijo sin darle a éste acceso a su padre.

“Haciendo las cosas pacíficamente no ha funcionado nada, para variar, pues no es la primera vez que tu mamá lo hace“, indicó.

A dicha revista también le recalcó de nueva cuenta que Paulina Rubio “se va, no dice nada y así siempre me lo ha hecho”.

Y advirtió que ahora que el mensaje se ha viralizado a través de la red social, lo que sigue es un proceso legal.

“Tristemente lo tuve que hacer así y lo que sigue son pasos legales”.

Es probable que ahora empiece una nueva lucha mediática por parte de ambos artistas, la cual vería el mismo proceso que ha vivido la relación de Marjorie De Sousa y Julián Gil, en temas de custodia y visitas. Cabe señalar que aún no se obtiene una postura o declaración por parte de Paulina Rubio.

El mensaje que compartió el músico, con el cual quiso llegar hasta la madre de su hijo reza de la siguiente manera:

"Eros,, llevo más de 4 meses suave y sutilmente esperando saber de ti, pues tu mamá está desaparecida, como si yo tu padre, hubiera muerto. Eso por el momento no lo sabes tú, pero tu mamá @paurubio sí lo sabe.

"Haciendo las cosas pacíficamente no ha funcionado nada, para variar, pues no es la primera vez que tu mamá lo hace. Solo te escribo para que sepas que todos y cada uno de los días, pienso en ti y en cuánto te extraño y te amo. Ahora sé que estás en España y me entero por medios de comunicación. Para mí no es justo no saber con quién duermes, qué haces y cómo te encuentras de salud.

Tengo nula comunicación con nadie para saber de ti. Pero créeme! pronto estaremos juntos".