Germán Escobar Manjarrez, ex presidente de Elota, quiere ser Gobernador de Sinaloa

El ex Diputado Federal reconoce que hoy la principal oposición es la ciudadanía, a la que hay que convencer con propuestas que beneficien a Sinaloa

Leopoldo Medina

Germán Escobar Manjarrez, ex presidente de Elota y ex diputado local, expone sus aspiraciones de ser Gobernador de Sinaloa.

“Quiero ser Gobernador de Sinaloa, el estado necesita un Gobernador del campo en estos momentos de coyuntura, y desde lo local, en su momento haré las propuestas para que Sinaloa siga siendo un estado pujante, y productivo”, señaló Germán Escobar Manjarrez, ex diputado federal, y ex Alcalde de Elota.

El aspirante por el PRI señaló que hoy la oposición es la ciudadanía, a la que verdaderamente hay que convencer, llevando la propuesta de qué es lo que hará por Sinaloa.

“Hoy hay que reunirnos de las mejores gentes, con buenos expedientes, con transparencia y así empujar juntos, al Presidente le quedan cuatro años, por eso hay que buscar la unidad, articular la agenda con la de él, para seguir sacando apoyos”, indicó.

Agregó que hay que tener diputados que no sean “títeres”, que no estén tan agachados, porque no se ven, y quienes prometieron muchas cosas, tanto a productores del campo, como a pescadores, de las cuales hasta el momento no se ha visto nada, considerando grave que los sectores productivos se estén desprotegiendo.

El ex diputado federal resaltó que el PRI hoy se está recuperando, y reconoció el trabajo del presidente estatal del partido, Jesús Valdés Palazuelos.

Aseguró que el tricolor representa en las encuestas el 28 por ciento del electorado, y para tener un 50, se tiene que sumar a la ciudadanía, así como invitar a otros partidos, hacer alianzas.

“Yo ahorita sí estoy buscando la candidatura del PRI, pero sí invito a Cuén, a los dirigentes del PAN, a que en su momento se unan y buscar a las mejores gentes”, indicó.

Escobar Manjarrez señaló conocer a la perfección las necesidades de Sinaloa, que como ex presidente municipal de Elota desarrolló un buen trabajo en temas como la pesca, turismo, educación, entre otros, por lo que la experiencia ya la tiene, lo mismo como ex diputado local, conociendo bien el tema de los presupuestos.

Escobar Manjarrez habló sobre cómo los sectores productivos han sido cada día más “descobijados”, sobre todo en el tema de los presupuestos.

Reconoció que México está inmerso en una globalización donde se acaba de firmar el Tratado de Libre Comercio, por lo que siempre se tienen que tener recursos necesarios, pero no es así.

“Es lamentable que este gobierno de la 4T, donde nos representan Diputados y Senadores de Morena, quienes no han hecho nada por defender a Sinaloa. Somos parte de una República, y creo que aquí se ha visto muy escasa la defensa de ellos, en los temas de presupuestos, ya que día a día al campo le están quitando más apoyos”, resaltó.

Escobar Manjarrez criticó también que no se esté apoyando a los pescadores en el tema del diésel marino, producto que otros países sin el impuesto especial para gasolinas, y el IVA, cuesta entre 12 y 13 pesos, y aquí está costando arriba de 20 pesos, con lo que se torna difícil que muchos barcos que generan empleos puedan salir a la pesca.

“Creo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que rectificar muchas cosas, y que aquí los diputados y senadores tienen que defender a sus estados, tal y como lo hacíamos antes, nos uníamos en la pluralidad defendiendo a nuestro estado, México será una nación fuerte si todos nos integramos”, resaltó.

Reconoció el trabajo del Gobernador Quirino Ordaz, en todos los sectores productivos, así como importante gestor, al que el gobierno de la 4T ha dejado solo, así como otros estados.

“Hay que apostarle a que le irá bien al Presidente López obrador, pero hay que decirlo, en Sinaloa necesitamos fortalecer y apoyar a los sectores productivos, pesca, campo, porque aquí se produce el 30 por ciento de los productos que se consumen en el país, así como el lugar donde se generan las divisas por las exportaciones que se realizan a Estados Unidos”, indicó.