Germán Lizárraga graba una canción para Silvia Pinal

El músico tuvo la idea de hacer el tema durante su recuperación del accidente que afectó su cadera, y compartió la noticia en una entrevista virtual con Galilea Montijo

Fernando Espinoza

Don Germán Lizárraga grabó una canción con su banda Estrellas de Sinaloa para homenajear a Silvia Pinal, se trata de Silvia hermosa, que se estrenará el próximo 11 de septiembre en todas las plataformas digitales y canales de música.

El músico, hijo de don Cruz Lizarraga, tuvo la idea durante su recuperación del accidente que afectó su cadera, y compartió la noticia en una entrevista virtual que le hizo Galilea Montijo para el programa Hoy.

"Realmente salió la idea porque si Agustín Lara le hizo una canción a María Félix, que se llama María bonita, yo me dije cómo no hacer una canción a Silvia Pinal, que se llama Silvia hermosa. Y me da muchísimo gusto decir que está bien padre", dijo Germán Lizárraga a Galilea Montijo.

La canción se estrenará precisamente un día antes del cumpleaños de la diva del cine mexicano, pues este 12 de septiembre cumplirá 89 años de vida.

Cabe destacar que no es el primer regalo artístico que le hacen a Pinal, pues el pintor Diego Rivera le regaló una pintura con su figura hace algunos años.