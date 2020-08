Gertz: Robles está presa y Lozoya no, porque ella encubre a los que cometieron la Estafa Maestra

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, dijo esta tarde en una videoconferencia y a pregunta expresa, que Rosario Robles Berlanga está detenida y Emilio Lozoya Austin no, porque la ex secretaria no ha dicho quiénes están detrás del fraude masivo contra México conocido como “Estafa Maestra”.

El 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva y confinada en el penal de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido de la función pública cuando fue Secretaria de Desarrollo Social.

El 18 de septiembre de 2019, la Función Pública la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial. Hoy sigue detenida.

“Este individuo [Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex)] está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos”, dijo Gertz Manero cuando se le preguntó si había un trato distinto para ambos exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Una circunstancia que ha generado una denuncia patrimonial de 400 millones de pesos”, precisó.

“En el otro caso [el de Rosario Robles] no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas gran parte de las instituciones educativas del país”, dijo el Fiscal General.

“La jerarquía de los daños merece la actitud solidaria para descubrir la ‘Estafa Maestra’, una conducta reiterada en donde se incluyeron y usaron las instituciones de educación superior, decenas de personas procesadas, gente que ha ido teniendo sentencias. Toda clase de procedimientos probados”, afirmó Gertz Manero, y luego agregó, con tono de indignación: “¡Por favor, digo, qué pasó!”.