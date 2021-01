Gilberto Ceceña, cartonista de Noroeste, señala nuevos ataques en su contra

José Abraham Sanz

13/01/2021 | 12:56 AM

El cartonista Gilberto Ceceña Nuño aprovechó su espacio de hoy en el periódico Noroeste para señalar que nuevamente ha sido objeto de ataques por su trabajo de crítica a personajes políticos.

Los ataques se realizaron por redes sociales y por estos hechos un grupo de activistas y periodistas sinaloenses comenzaron a reunir firmas de rechazo a las agresiones y apoyo al cartonista.

Además, el organismo civil Artículo 19 también comenzó a realizar una investigación por el caso.

"Los periodistas de Sinaloa vivimos en el peor lugar para ejercer un periodismo independiente y comprometido, muchos lo han pagado con su vida. Cuando a este ambiente adverso sumamos la intolerancia y una desmedida ambición de poder, degenera en plumas y medios creados ex profeso, para enfocarse en intimidar a sus adversarios y periodistas", señaló Ceceña Nuño en su cartón de hoy.

"He seguido recibiendo de ellos, puntualmente, sus advertencias y amenazas, pero confieso en que la última agresión no la vi venir. Es tan vil, burda y escatológica, que no la puedo describir aquí por respeto a mis lectores".

Los ataques al cartonista se realizaron con una supuesta conversación en la aplicación de WhatsApp y catapultado con una supuesta denuncia ciudadana en una fan page.

Esta no es la primera vez que el Ceceña Nuño es objeto de ataques por supuestos portales que se dedican a difundir noticias.