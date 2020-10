GN espera que pronto se liberen casetas de peaje en Sinaloa

Recientemente casetas de cobro de Nayarit fueron liberadas y los manifestantes fueron retirados de las mismas

Belizario Reyes

En algunos estados de la República Mexicana las casetas de cobro tomadas por habitantes están regresando a la normalidad y es espera que pronto en Sinaloa se dé la instrucción para ello, dijo el titular de la Estación Mazatlán de la Guardia Nacional de la Dirección de Seguridad Carretera e Instalaciones.

"Estamos en espera de que se den esas instrucciones, en algunos estados ya empezaron a recobrarse la normalidad en las casetas de cobro, esperamos pronto en Sinaloa den la instrucción y con gusto estaremos para apoyar", agregó el Inspector Jefe Maestro, Karlo Castillo Gracia, en conferencia hoy por la mañana en este puerto.

Añadió que en las toma de casetas de peaje en diferentes partes del país se presentan distintos factores particulares en cada una de las áreas como cuestiones agrarias, en otras como en la de Mármol las personas argumentan que está vencida la concesión de la Autopista Mazatlán-Culiacán, son diferente problemática que presenta cada una de ellas.

La caseta de cobro de la Autopista Mazatlán-Culiacán ya lleva tomada más de 5 meses y quienes realizan dicha acción argumentan que es porque la concesión de esa vialidad ya está vencida y por ello no se debe cobrar a los usuarios, sin embargo, ellos sí cobran una cuota a los conductores que la utilizan, si no, no los dejan pasar.

El mando federal además dio a conocer que la Dirección de Seguridad Carretera e Instalaciones de la GN está avanzando y es una corporación que está creciendo.

También dijo que a nivel nacional se han realizado diversos aseguramientos de drogas y se han estado haciendo del conocimiento público a través de las páginas electrónicas de la Guardia Nacional con el fin de ir disminuyendo que ese tipo de sustancias lleguen a la sociedad, se trata de disminuir ese tipo de ilícitos, que no se presenten.

Además dijo que las carreteras federales de su jurisdicción que al oriente llega a los límites con Durango, al sur a El Huajote, Concordia, y al norte en los límites con San Ignacio, se han estado realizando trabajos de reparación.

"Las condiciones de las carreteras ahorita están en reparación, un poco se han estado trabajado, lento pero se ha estado avanzando, se les ha estado dando mantenimiento, están en condiciones de tránsito aceptables", continuó Castillo Gracia.

"Los tramos ahorita que han presentado un poco de detalles por la situación de las lluvias en meses anteriores viene siendo hacia Durango, sin embargo, se tienen ahorita esos tramos abanderándose, se han estado haciendo reparaciones para que puedan circular los vehículos con toda normalidad".

En la Maxipista se han estado haciendo las reparaciones para que los visitantes puedan llegar a Mazatlán sin ningún problema, dijo el mando federal.

Ante la presente temporada de ciclones tropicales y lluvias pidió a todos las personas que verifiquen que las unidades cuenten con sus limpia-parabrisas en óptimas condiciones para que puedan desplazarse sobre las carreteras sin la problemática de que no puedan tener la clara visibilidad.