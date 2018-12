Gobierno adeuda mÃ¡s de 1 millÃ³n de pesos a Centros de Estudio

Gobierno adeuda más de 1 millón de pesos a Centros de Estudio

Desde octubre dejaron de pagar las nóminas a trabajadores y servicios de los albergues; de no pagarlos cerrarán, informó una trabajadora

Valeria Ortega

CULIACÁN._ El personal operativo de los Centros de Estudios de Cosalá, el Palmito, Santa Rita y Surutato, en Sinaloa se manifestaron en Palacio de Gobierno para exigir que Gobierno del Estado pague el monto de más de un millón de pesos que adeuda desde el mes de octubre.

Elma Esthela Pérez López, gestora del Centro de Estudios Justo Sierra de la comunidad de Surutato señaló que desde el mes de octubre dejaron de percibir sus pagos 50 trabajadores que se encargan de los centros, además de las aportaciones para los gastos de los jóvenes, por lo que se vieron afectados directamente 500 usuarios.

Argumentó que cada institución cuenta con un albergue que brinda alimentación, hospedaje y educación para los jóvenes que viven en las zonas serranas y que no tienen acceso a la educación en escuelas públicas por lo que a falta de recursos se ven limitados de servicios básicos.

Además de que crearon una deuda con los proveedores de alimentos a falta del pago.

La Secretaría de Educación Pública es quien cubre el pago de la nómina, comentó, sin embargo la respuesta de dicha dependencia fue que no había recursos para cubrir tales pagos y que el Gobierno del Estado es quien tiene que resolver esa exigencia de los manifestantes.

De no recibir una respuesta favorable, informó Elma Esthela Pérez López, cerrarán los Centros de Estudios.

“De no pagarnos ahorita nosotros no podríamos continuar prestándoles esos servicios a estos jóvenes porque no tendríamos para darles esa alimentación que ellos requieren para seguir viviendo dentro de la institución y seguir estudiando”, informó.

Además, lamentó que no resuelva oportunamente los problemas que tienen los Centros de Estudios, ya que son una oportunidad para los jóvenes de bajos recursos y que tienen poco acceso a la educación.