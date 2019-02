Gobierno aÃºn debe drones y mientras no pague, seguirÃ¡n siendo un juguete: CESP

Gobierno aún debe drones y mientras no pague, seguirán siendo un juguete: CESP

Ricardo Jenny del Rincón señala que los drones fueron prestados a la Secretaría de Marina, que los opera y utiliza sin tecnología ni inteligencia, solo vuelos y fotos

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El Gobierno de Sinaloa no ha terminado de pagar los drones que adquirió para su lucha contra la delincuencia y mientras no lo haga, estos no podrán ser aprovechados con inteligencia y tecnología, pues en estos momentos sólo se limitan a volar y tomar fotos de mediana calidad, señaló el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón.

Incluso, debido a que las cláusulas del contrato indican que la firma que vendió los drones al Gobierno aplicará la capacitación para su operación, estos han sido prestados a la Secretaría de Marina para que los utilice.

“El dron, o los drones, todavía tienen una parte pendiente de pago ante la empresa que los construyó y que los vendió y que es la que debe de dar capacitación constante para su uso, y no sólo eso, sino la que va a actualizar el software con el que funcionan los drones”, señaló.

“Eso es lo primero, no se han terminado de pagar; segundo, sabemos que los drones están prestados temporalmente a la Secretaría de Marina y que es la Secretaría de Marina la que los está utilizando, con las deficiencias que tengan los drones por el momento”.

Jenny del Rincón explicó que tiene conocimiento que la Marina utiliza los drones en la zona serrana de Sinaloa, principalmente.

También criticó que los resultados anunciados por la Secretaría de Seguridad Pública son muy poco en comparación al costo tan elevado al que fueron adquiridos y a la capacidad tecnológica que tienen, pero mientras no se salde la deuda, seguirán subutilizados.

“... sabemos que los resultados que están dando estos drones son muy menores con respecto al costo de los mismos; hoy por hoy funcionan, como lo dije hace unos días, como un dron normal, como un dron de cualquier tienda de juguetes, no como un dron de inteligencia militar”, recalcó. “Es un dron que vuela a cierta altura y toma ciertas fotos con una calidad muy media, según las presentaciones que nosotros hemos visto.

“Lo que nos comentó el Secretario de Seguridad Pública anterior, el general Fermín (Hernández Montealegre) y el general (Genaro) Robles, es que cuando se termine de pagar a la compañía que los vendió, los drones van a funcionar como se prometió”.

Hace un par de días, Jenny del Rincón criticó el hecho de que para el ejercicio de 2019, el Gobierno del Estado y los diputados del Congreso del Estado hayan reducido en más de 32 millones de pesos el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública.

“... esperamos que se terminen de pagar (los drones), no sabemos cómo, reduciéndoles presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública van a poder cumplir con el resto del contrato, pero hoy por hoy únicamente funcionan como un dron que, a cierta altura, toma fotos, es todo”, señaló. “No hay mayor capacidad de inteligencia”.

El coordinador ciudadano del CESP dijo desconocer a cuánto asciende la deuda actualmente, pero a la salida de Hernández Montealegre, en el último trimestre del año pasado, la deuda era del 40 por ciento del contrato.