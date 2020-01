Gobierno contrata desde hace 17 aÃ±os por outsourcing (aÃºn hoy) la limpieza en dependencias

Gobierno contrata desde hace 17 años por outsourcing (aún hoy) la limpieza en dependencias

Y en cambio, este personal recibe mala paga y no cotiza seguridad social

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Las empresas que ofrecen servicios de limpieza, han tenido ingresos asegurados desde hace 17 años con dinero de las dependencias federales, que encontraron en el outsourcing que manejan esas empresas, una forma para aminorar costos y responsabilidades, aún a costa de los derechos laborales.

En Mexico, las empresas encargadas de los servicios de limpieza de las oficinas de gobierno, tienen ganancias aseguradas, ya que actualmente son pocas las personas encargadas de la limpieza las que gozan de un contrato directo. Es común ver a personas encargadas de estas tareas con un uniforme que tiene el logotipo de la empresa atrás. No hay límite de edad, ya que son o muy jóvenes o personas de la tercera edad y también se contrata a personas con capacidades diferentes, en nombre de la “no discriminación”, pero son sectores de la población trabajando en condiciones precarias.

Son personas que aunque trabajan en oficinas que ofrecen a sus empleados generosas prestaciones, ellos carecen, en su mayoría, hasta del seguro social.

En los últimos meses, con la discusión de todos los vicios que generó el outsourcing en la precarización laboral y en la pobreza de los trabajadores, comenzaron a salir a la luz casos de corrupción con estas empresas, durante años.

A pesar de eso, el negocio de la limpieza resultó ser rentable. Por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), contrata a una empresa para la limpieza en sus oficinas en la Ciudad de México, pero además cada oficina estatal debe contratar a otra empresa, que es, en algunos casos, filial de la que se contrató en la sede principal, entonces las solicitudes de este servicio se multiplican en los estados.

De acuerdo con datos del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), son 21 empresas las que sobresalen en el mercado y concentran más de 2 mil 100 contratos por mas de 7 mil 316 millones de pesos, obtenidos no únicamente en un sexenio, sino que provienen desde la administración de Vicente Fox Quesada y desde entonces no han parado por contratos.

Las principales son Gott und Glück S.A. de C.V., Queen Service de México, Reisco Operadora de Servicios, S.A. de C.V, Lava Tap, Ficot S.A. de C.V, Limpia Tec S.A. de C.V, Kasper Limpieza y Mantenimiento S.A. de C.V y Especialistas en Limpieza Empresarial S.A. de C.V.

En sus portales de Internet se ofrecen como “outsourcing de limpieza profesional” para oficinas e industrias, con slogans como “Hacemos del trabajo sucio algo limpio”. Entre los beneficios de contratarlos están que ofrecen servicio las 24 horas del día, cualquier día de la semana y con un trabajo adecuado a los requerimientos que se necesiten; también está la modalidad de limpieza ocasional, servicios de mantenimiento y hasta albañilería.

Pero por otro lado están los salarios. En internet, algunas de las empresas beneficiadas por contratos de millones de pesos pagan 6 mil pesos mensuales a cada “afanador”; ese precio incluye supervisión y productos básicos de limpieza. Además se ofrece un contrato por tiempo indefinido con posibilidad de anticipar el servicio con tan solo un mes de anticipación.

Otra de las empresas va más lejos: ofrece un precio mensual por afanador por 4 mil 800 e incluye también supervisión y productos básicos de limpieza.

El doctor Enrique Larios Díaz, presidente del Colegio de Profesores del Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), comentó en entrevista con SinEmbargo, que no se debe perder de vista que todas las empresas de subcontratación, denominadas outsourcing, hacen negocio de la renta de trabajadores para evitar tener obligaciones de carácter laboral, entonces así se tiene de un lado a quien decide rentar y no hacerse responsable y por otro, a un patrón que no ofrece seguridad.

“Uno de los principales promotores de la contratación precaria ha sido el Gobierno federal. Y en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es contradictorio que continúe dando contratos a empresas que subcontratan trabajadores”.

El beneficio para el Gobierno, a decir de Larios Díaz, es que se evitan las relaciones laborales con las personas, ya que éstas tienen un patrón que es el que las asigna para limpiar y están blindados por si ocurre algún altercado, con una llamada les pueden cambiar al trabajador.

“Es un modelo de renta de trabajadores: hay un patrón que vende el trabajo de los demás, entonces no es correcto que se utilice ese modelo desde el Gobierno, que sean consumidores. Para el trabajador es una doble subordinación, porque obedecen al patrón que les paga y al patrón al que limpian. Es terrible porque hacen trabajo para el Gobierno pero no son empleados ahí, sino de un particular, sin las prestaciones que gozan en las dependencias”, agregó.

Además, se han encontrado casos de contratos dobles, es decir, cuando al trabajador lo obligan a firmar nóminas dobles, una con el salario real y otra con uno menor, que es con el que se declara ante Hacienda. “Los señalamientos contra estas empresas son porque se sabe que son un costal de mañas”, añadió el doctor Larios Díaz.

ACUSACIONES A LAS EMPRESAS

Gott und Glück S.A. de C.V fue señalada como una de las empresas favoritas durante la administración de Enrique Peña Nieto (20012-2018). Según el portal Contratobook, la cantidad de dinero que ha recibido en contratos asciende a los 439 millones 410 mil 610 pesos.

De acuerdo con el columnista Rogelio Varela, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene registrados únicamente a mil 232 empleados, cuando debía contar con amenos 4 mil para cumplir contratos con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Está también Reisco Operadora de Servicios, S.A. de C.V, que con 100 contratos obtuvo mil 137 millones 297 mil 955 pesos, el de mayor monto lo celebró apenas en 2018 y también ganó ya contratos en el Gobierno de López Obrador.

Reisco Operadora de Servicios está vinculada a Marco Antonio Reyes Saldívar, quien -según una investigación del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- ha mantenido el monopolio de este servicio de limpieza tanto en el Gobierno federal como en la Cámara de Diputados, está en la lista de proveedores y contratistas sancionados porque presentó a “fantasmas” en su lista de empleados ante el IMSS.

Lava Tap, S.A. de C.V., fue una de las empresas que tomó partido en 2018 y llamó a sus trabajadores a no votar por Morena para que México no fuera “presa” del “populismo”.

De acuerdo con una investigación de Contralínea, esta empresa estaría siendo investigada por un contrato irregular con la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, ya que no hay justificación de por qué se le asignó de manera directa.

Solo Lava Tap central ha celebaro 573 contratos con diversas dependencias por 488 millones 453 mil 342 pesos. Falta sumar lo ganado por sus filiales en los estados.

Sobre Ficot S.A. de C.V, el columnista Julio Pilotzi escribió en 2017 que esta empresa ganó contratos estuvo inhabilitada por falsificar documentos y tampoco cumplía con requisitos en género, sanitarios y otras normas de la Secretaría del Trabajo. De acuerdo con el POT, por 47 contratos obtuvo 475 millones 564 mil 870 pesos.

Sobre Kasper Limpieza y Mantenimiento S.A. de C.V, en 2015, participó en un concurso junto con Claver Servicios S.A. de C.V. para ganar un contrato de limpieza en la Cámara de Diputados, pero la instancia llamó a no aceptar los servicios de la empresa ya que se trataba de Reisco y los partidos la acusaron de solo mostrar “una nueva cara” para seguir cometiendo irregularidades.

Los contratos registrados de esta empresa son 77 por una suma de 377 millones 338 mil 406 pesos.