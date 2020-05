Gobierno de Coahuila y Club Santos colaboran con un cerco sanitario luego de 15 positivos por coronavirus

El Gobernador aseguró que no hay datos que arrojen que el origen de la infección haya sido una fiesta realizada por los jugadores

Sinembargo.MX

TORREÓN._ El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que se realizará un cerco sanitario que incluirán 100 pruebas a familias y contactos de los 15 jugadores del Santos que han dado positivo al nuevo coronavirus.

Riquelme Solís dijo que se han realizado 39 pruebas a staff y jugadores, de los que 15 de ellos resultaron positivo. Por tal motivo, anunció que de manera coordinada se ha establecido un seguimiento de acuerdo a los protocolos de salud.

“Le he propuesto a @dantelizalde que trabajemos en los protocolos. Cuando la liga defina la próxima temporada, que el estadio tenga uno de los mejores protocolos para el ingreso de la gente”. - @mrikelme, Gobernador del Estado de Coahuila. #ModoGuerrero 🇳🇬 pic.twitter.com/xtHzdMAOqC — Club Santos (desde 🏠) (@ClubSantos) May 23, 2020

El mandatario estatal mencionó que tuvieron una reunión con epidemiólogos, infectólogos y una viróloga, junto con la directiva del Club, con quienes se ha acordado que a partir del lunes se informará de un boletín de la vigilancia epidemiológica y de las actividades que se realizarán en cuestiones de sanitizaciones.

Junto al presidente del equipo Santos Laguna, Dante Elizalde, el Gobernador añadió que será desde este fin de semana que inicien las entrevistas con familiares y contactos para que entre martes y miércoles se puedan tener resultados y precisar así el cerco sanitario.

En #Torreón me reuní con la Directiva del @ClubSantos Laguna, para establecer protocolos respecto a los jugadores diagnosticados con #COVID19 y sus familias, además del proceso de sanitizacion de las instalaciones de club. pic.twitter.com/iDCyGPPj25 — Miguel Riquelme (@mrikelme) May 23, 2020

Asimismo, el Gobernador aseguró que no hay datos que arrojen que el origen de la infección haya sido una fiesta realizada por los jugadores. Sin embargo, el portero del equipo, Jonathan Orozco, admitió recientemente que realizó una “reunión” con un grupo de amigos, sin referir que se trataba de jugadores.

Además, el Gobernador se refirió a las personas que no creen que los jugadores hayan sido infectados y que creen que todos es un invento.

“Hay quien no lo cree hasta que le toca de cerca, y las consecuencias son letales. Es un virus altamente infeccioso y contagioso. Hasta que no se dan cuenta de lo que realmente provoca entonces empiezan a tomar precauciones. Hasta que no lo ves de cerca, no ves la gravedad del asunto”, comentó.

Recordó que los jugadores son asintomáticos y que se espera superar la enfermedad rápidamente.