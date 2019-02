Gobierno de Culiacán no pagará luz y agua del Jardín Botánico

El Alcalde informa que al no haber recursos suficientes en el Municipio, no pueden solventar los servicios de gente con dinero, que hace negocio con ese espacio

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El Ayuntamiento dejará de pagar de manera inmediata los recibos de luz y de agua del Jardín Botánico de Culiacán, informó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde explicó que en el Municipio escasean los recursos, como para estar pagando servicios de gente con dinero que hace negocio de las instalaciones del Jardín Botánico de Culiacán.

El director del Jardín Botánico dice que tiene la esperanza de que se firme el convenio para que se siga pagando...

"Qué la pierda", interrumpió Estrada la pregunta de la reportera.

¿No va a haber convenio como otros años?

No, no podemos regalar el dinero del pueblo, el dinero es tuyo también ¿Quieres que lo regale? No, el negocio es de ellos, pues que lo hagan... si no es negocio el Jardín Botánico que lo dejen, lo agarramos nosotros.

"No lo voy a pedir, no estamos pidiendo acaparar empresas o negocios, ni queremos tampoco lucrar con nada, el Jardín Botánico es excelente, pero bueno, quien quiera divertirse con eso que le cueste, a mí me gusta mucho el Jardín Botánico".

Estrada Ferreiro señaló que el costo mensual de servicio de agua potable asciende a 250 mil pesos, además sostuvo que investigará cuánto paga de luz el Ayuntamiento para dejar de hacerlo.

"No sé, lo voy a investigar, también lo vamos a suspender si la estamos pagando...ahorita voy a investigar para suspenderla... quien ocupa subsidio es la gente pobre, y no tenemos para dárselos ¿Por qué se lo vamos a dar a los ricos?", cuestionó.

El Presidente Municipal añadió que quienes administran el Jardín Botánico obtienen ganancias organizando eventos. Reconoció que no es el 'gran negocio', sin embargo son recursos de los cuales el Ayuntamiento no recibe ningún beneficio.