Gobierno de El Químico paga parte de gastos funerarios de hermana de regidor de Morena

En la cuenta pública de agosto aparece un recurso por $5 mil dirigido al Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, para comprar flores, pagar renta de sillas y carpas por la muerte de la hermana del Regidor José Manuel Villalobos Jiménez, presuntamente ordenado por el Alcalde

Netzahualcóyotl Ceballos

04/09/2019 | 12:23 AM

Ser servidor público en el Gobierno municipal de Mazatlán puede ser suficiente para que, si muere un familiar, se cubran con recursos públicos parte de los gastos funerarios.

En la cuenta pública de agosto aparece un pago por 5 mil pesos dirigido al Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, para comprar flores y pagar la renta de sillas y carpas por la muerte de la hermana del Regidor José Manuel Villalobos Jiménez, de Morena.

En el concepto aparece que la instrucción del pago fue de parte del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Gastos a comprobar por concepto de compra de flores, renta de sillas y carpas por instrucción del Presidente, ya que falleció (la) hermana del Regidor José Manuel Villalobos Jiménez”, aparece en la justificación del pago con número 64779, fechado el 16 de agosto de 2019.

De acuerdo a la última actualización del Tabulador de Sueldos del Municipio de Mazatlán, un Regidor percibe un salario mensual de 23 mil 262 pesos más complementos por el orden de los 20 mil 476 pesos, es decir, un total de 43 mil 738 pesos al mes.

“Se les hace fácil hacer ese tipo de solicitudes y, lo más grave, es que la autoridad concede, lo cual nos puede estar hablando de un desorden que tienen ahí pero también de un sistema de complicidades”, opinó el politólogo Ernesto Hernández Norzagaray.

“O sea, 'ahora a mí, mañana para ti', y esa es la gravedad, no son los 5 mil pesos, si no cómo luego en ese tipo de cosas generan redes de complicidad. Yo creo que si eso está sucediendo, pues está muy mal, porque el dinero público, como lo dijo el mismo 'Químico', es sagrado, y aquí pareciera que es sagrado para unos, pero no sagrado para otros”.

No estaba informado, dice Benítez Torres, y que lo va a investigar

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres desconoció el pago y la razón de que éste se aprobara, y prometió investigar.

“No estoy informado, te mentiría, voy a investigar y luego les informo”, declaró.

- Aparece en la cuenta pública y se dice que la instrucción viene de usted, se le preguntó.

- Bueno, pues lo voy a ver, porque no estoy informado.

- ¿Es correcto que se pague con recursos públicos?

- No, no debería ser así, aunque debo comentarte que ayudamos a muchísima gente que fallece, y que los ayudamos con todo.