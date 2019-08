Gobierno de EU daría amnistía a Maduro, si deja el poder voluntariamente

Según un alto funcionario del Departamento de Estado, no enjuiciarían ni tratarían de castigar al presidente venezolano

Noroeste / Redacción

Elliott Abrams, enviado especial del Departamento de Estado del Gobierno estadounidense para Venezuela, dijo que EE.UU. no enjuiciaría ni trataría de castigar al presidente Nicolás Maduro Moros si éste abandonara el poder de forma voluntaria. Sin embargo, el funcionario estadounidense dijo que no había visto indicios de que el mandatario venezolano estuviera dispuesto a renunciar.

"Esto no es una persecución [...] No estamos tras él. Queremos que tenga una salida digna y se vaya [...] No queremos enjuiciarte. No queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder", dijo Abrams sobre Maduro Moros, ayer martes 27 de agosto por la noche, en una entrevista citada por el diario estadounidense The New York Times.

Abrams intentó aclarar la confusión generalizada sobre los esfuerzos de la Administración encabezada por Donald Trump para obligar a Maduro Moros a abandonar su presidencia, además de que desmintió contactos entre los presidentes de EE.UU y de Venezuela, mismas que ambos mandatarios confirmaron.

"La noción de que estamos negociando es totalmente errónea [...] Y la noción de que hay un patrón de comunicación está mal. Hay mensajes intermitentes y creo que la gente consideraría que el mensaje enviado ocasionalmente desde Washington es completamente predecible: 'Es necesario volver a la democracia. Maduro necesita dejar el poder'", acotó Abrams.

A través de una cadena obligatoria de radio y televisión, el presidente venezolano confirmó el 19 de agosto, que su Gobierno mantiene contactos con altos funcionarios de Washington, avalando las declaraciones ofrecidas horas antes por su homólogo estadounidense, quien había declarado, pese a desconocer al régimen de Maduro Moros, que "estamos hablando con varios representantes en Venezuela".

"Voy a contar algo que es secreto, nadie lo puede saber", dijo Maduro Moros antes de confirmar que "desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, y del gobierno bolivariano que yo presido, bajo mi autorización expresa, directa, varios contactos, varias vías, para buscar regular este conflicto".

El mandatario venezolano aseguró que los colaboradores le han vendido a Trump una versión falsa de Venezuela. "A él le venden una Venezuela de mentira, y sobre esa base conspiran, amenazan, agreden, sancionan", subrayó, aludiendo a una batería de sanciones que incluyen un embargo sobre el petróleo venezolano, vigente desde abril pasado.

Maduro Moros aseguró que "así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma en que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad", y ofreció sentarse a conversar "si el presidente Trump algún día quisiera hablar seriamente y hacer un plan para regularizar y resolver este conflicto".

Sin embargo, el mandatario venezolano advirtió que "si ustedes nos agreden, nosotros resolvemos, nosotros respondemos, no nos vamos a quedar callados", porque "solo nosotros podemos gobernar Venezuela en paz y podemos resistir embates y defender el derecho al futuro y la prosperidad".

El pasado 5 de agosto, el presidente de Estados Unidos ordenó congelar todos los activos que existan en territorio estadounidense propiedad del Gobierno venezolano encabezado por Maduro Moros, y de las entidades asociadas, además de que prohíbe las transacciones económicas con el país sudamericano.

"Decidí que es necesario bloquear las propiedades del gobierno de Venezuela debido a la continuación de la usurpación del poder por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro", dijo el mandatario estadounidense en una carta dirigida a la titular de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

"[….] así como los abusos de los derechos humanos del régimen, el arresto arbitrario y la detención de ciudadanos venezolanos, la restricción de la prensa libre y los intentos continuos de socavar al presidente interino Juan Guaidó [Márquez] de Venezuela y a la Asamblea Nacional venezolana elegida democráticamente", abundó Trump en su misiva a la legisladora demócrata.

Según el diario The Wall Street Journal, ésta es la primera vez en que Washington aplica dicha medida contra un gobierno del Hemisferio Occidental en más de 30 años, y que impone a Caracas restricciones similares a las aplicadas a Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba.

La orden afecta "todos los bienes e intereses en propiedad del gobierno de Venezuela en Estados Unidos", activos que ahora "están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o manejados", detalló Trump.

La medida también prohíbe transacciones con las autoridades venezolanas cuyos activos estén bloqueados. Asimismo veta el otorgamiento o recepción de "cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por o para el beneficio de cualquier persona cuyas propiedades e intereses estén bloqueados bajo esta orden".