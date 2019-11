Gobierno de EU prohibe a sus empleados viajar a Chihuahua por incremento de incidentes de seguridad

Los integrantes de la familia LeBarón cuentan también con la nacionalidad estadounidense; por esta razón, funcionarios de ese país, incluido el Presidente Donald Trump, ofrecieron su ayuda para esclarecer este crimen

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- A unos días del ataque armado contra integrantes de la familia LeBarón, en el que murieron tres mujeres y seis niños, el Consulado General de Estados Unidos emitió un comunicado en el que recomienda a sus ciudadanos no visitar el estado mexicano de Chihuahua, debido al incremento de la actividad criminal.

Cabe recordar que la emboscada en contra de los integrantes de la comunidad menonita ocurrió en los límites de los estados de Chihuahua y Sonora.

“Debido al marcado incremento de incidentes de seguridad en la ciudad de Chihuahua, al personal del Gobierno de los Estados Unidos le queda prohibido viajar a la ciudad de Chihuahua hasta nuevo aviso”, se lee en el mensaje de las autoridades estadounidenses.

La alerta incluye algunas recomendaciones para los ciudadanos del país vecino:

- Evite viajar a Chihuahua en estos momentos.

- Llame al 911 en caso de emergencia o de que requiera asistencia policiaca.

- Siempre manténgase alerta.

- Monitoree los medios de comunicación locales.

- Inscríbase en el programa del Departamento de Estado denominado Smart Traveler Enrollment Program para recibir mensajes de seguridad.

- Contacte al Consulado Embajada si requiere asistencia.

Los integrantes de la familia LeBarón cuentan también con la nacionalidad estadounidense; por esta razón, funcionarios de ese país, incluido el Presidente Donald Trump, ofrecieron su ayuda para esclarecer este crimen.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo en días pasados que las autoridades estadounidenses sólo colaborarán según lo requiera la Fiscalía General de la República (FGR).

MORMONES ESTUDIAN DEJAR MÉXICO

Después de los funerales y de enterrar a varias de las mujeres y niños estadounidenses asesinados por un cártel del narcotráfico en una emboscada, los residentes de La Mora, una aldea de alrededor de 300 habitantes, tienen que enfrentar el miedo provocado por los ataques en una comunidad muy unida.

“No me siento seguro aquí, y no me sentiré, porque la verdad es que no estamos seguros aquí como comunidad”, dijo David Langford entre lágrimas al dirigirse a los asistentes al sepelio de su esposa, Dawna Ray Langford, el jueves. Los residentes de La Mora se consideran “mormones” aunque no están afiliados a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Mientras la comunidad de Colonia LeBarón está tranquila desde el asesinado de uno de sus miembros en 2009 y la posterior instalación de una base de seguridad, La Mora carece de esa presencia, al menos hasta que la masacre del lunes hizo que las fuerzas estatales y federales se desplegaran en la zona para proteger a los dolientes. El tiempo que permanezcan allí será crucial para determinar el futuro de la aldea.

“Estamos aquí en las montañas, no tenemos acceso a las autoridades, o muy, muy poco”, añadió David Langford.

-Con información de AP