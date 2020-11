Gobierno de EU retira cargos contra Cienfuegos para que sea investigado en México

En un comunicado conjunto este martes, la FGR y el Departamento de Justicia de EU, señalan que el Gobierno estadounidense desestimó los cargos penales contra el General de División

Noroeste / Redacción

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República y William P. Barr, fiscal general de los Estados Unidos, emitieron un comunicado conjunto este martes en el cual señalaron que el Gobierno estadounidense desestimó los cargos penales contra el General de División, Salvador Cienfuegos Zepeda, alias “El Padrino” o “Zepeda”, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 al 2018).

"El 15 de octubre de 2020, el ex secretario de la Defensa Nacional de México, general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue arrestado en Los Ángeles, California, por cargos estadounidenses de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos y lavado de dinero", indicaron las instituciones de ambas naciones en su comunicado conjunto.

"Una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general Cienfuegos, la Fiscalía General de la República Mexicana abrió su propia investigación", agregaron la FGR y el Fiscal General de EE.UU.

"En reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la Jueza que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos contra el ex secretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas", se agregó en el comunicado.

"A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del Tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar las investigaciones que realicen autoridades mexicanas", indicó el Gobierno estadounidense.

"Nuestros dos países siguen comprometidos con la cooperación en este asunto, así como con toda nuestra cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley. Como refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha asociación aumenta la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países", finalizó el comunicado conjunto.

El 5 de noviembre, el General de División, Salvador Cienfuegos Zepeda, alias “El Padrino” o “Zepeda”, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 al 2018), se declaró no culpable de tres cargos de conspiración para narcotráfico y por lavado de dinero, durante su primera audiencia llevada a cabo en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

La audiencia virtual de imputación de la causa penal 19CR366, que comenzó a las 13:00 horas de ese día (tiempo de la Ciudad de México), fue aplazada en un principio por fallas técnicas e interferencias de ruido causadas por personas que se unieron a la videollamada, la mayoría reporteros mexicanos.

Esta misma situación se registró, también, el 7 de octubre, durante la audiencia de imputación de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando la prensa mexicana no silenció sus micrófonos.

La jueza Carol Bagley Ammon explicó que el ruido era ocasionado porque alguien escuchaba la audiencia en dos dispositivos al mismo tiempo, por lo que pidió a quienes seguían el proceso silenciar sus aparatos. Al no lograr mejorar el sonido, decidió aplazar la audiencia y realizarla de manera privada sólo con las partes, para difundir con posterioridad lo acontecido.

Después de algunos minutos, la audiencia fue reanudada y al General de División le leyeron sus derechos, ante lo cual el ex mando militar respondió que sí los entendía. Después se le leyeron los cuatro cargos por tráfico de droga y lavado de dinero, producto de la relación con el crimen organizado.

La jueza Carol Bagley Ammon le preguntó a Cienfuegos Zepeda si entendía la acusación que le formuló, a lo que el ex mando militar respondió que sí. Sin embargo, su abogado Edward V. Sapone, señaló que el General de División se declaraba no culpable. El juicio en contra del ex mando militar comenzaría a las 10:00 horas del próximo 18 de noviembre.

Después, Bagley Ammon indicó que la Federal del Distrito Este de Nueva York solicitó que Cienfuegos Zepeda no sea liberado bajo fianza, a lo que el abogado Sapone respondió que en otro momento solicitaría o replantaría dicho beneficio para su cliente.

Más temprano ese mismo día, Edward V. Sapone manifestó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, que se asegurará de que todos los derechos constitucionales de Cienfuegos Zepeda sean respetados y protegidos.

Además, subrayó que lo defendería de “manera celosa y entusiasta”. Por otra parte, el litigante estadounidense enfatizó en que es importante que todo el público esté consciente que se presume, que el General de División es inocente de los cargos que enfrenta.

El 4 de noviembre, el diario Reforma reveló que la defensa de Cienfuegos Zepeda estaría a cargo del despacho Sapone & Petrillo LLP, “especializado en casos locales de perfil relativamente menor”.

Edward V. Sapone, uno de los dos socios principales del despacho, y Michael Vitaliano, son los abogados que representarán al General de División.

Durante una audiencia el 20 de octubre ante Alexander MacKinnon, juez de la Corte Federal del Distrito Central de California en Los Ángeles, el abogado de Cienfuegos Zepeda, entonces del despacho Quinn, Emmanuel, Urquhart & Sullivan -uno de los más grandes y caros del mundo-, afirmó que su entonces cliente pretendía “combatir vigorosamente” los cargos en su contra.

Cienfuegos Zepeda fue detenido el 15 de octubre a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, California, a petición de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en sus siglas en inglés), y acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York de narcotráfico y blanqueo de dinero.

Los supuestos delitos se cometieron entre 2015 a 2017, cuando Cienfuegos Zepeda estaba al frente de la SEDENA. El escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa al ex militar mexicano, de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de mil kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilogramos o más de cocaína y 1 kilogramos de heroína.

El 20 de octubre, Alexander MacKinnon, juez de la Corte Federal del Distrito Central de California en Los Ángeles, negó conceder la libertad bajo fianza a Cienfuegos Zepeda. Además, anunció que firmaría la orden para trasladarlo a Nueva York en las próximas semanas.

El mismo día, durante los argumentos iniciales, el entonces abogado defensor del ex militar mexicano, Duane Lyons, defendió que no existe riesgo de fuga porque el ex titular de la SEDENA quiere “lavar su imagen”, por lo que solicitó la libertad bajo una fianza de 750 mil dólares que, según dijo, era “los ahorros de toda la vida” de Cienfuegos Zepeda.

El litigante también señaló que la edad del acusado, 72 años, pone en riesgo su salud durante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, si el ex militar mexicano permanece encerrado en una cárcel estadounidense.

Sin embargo, el juez federal desestimó dichos razonamientos y denegó la petición de la defensa de Cienfuegos Zepeda.

En la audiencia -que inició minutos después de las 15:00 horas del 20 de octubre, tiempo del Centro de México, y que se transmitió a través de la aplicación Zoom-, el juez federal indicó que los contactos de Cienfuegos Zepeda en México aumentan riesgo de fuga del general, y que los cargos contra el general de División son muy graves.

Por su parte, Ben Balding, abogado de la Fiscalía de Estados Unidos dijo que el General de División no debería seguir su proceso en libertad, ya cuenta con influencias en México, por haber ocupado un alto cargo público.

Durante la audiencia realizada en el tribunal con sede en Los Ángeles, el juez federal ordenó que Cienfuegos Zepeda siguiera bajo la custodia de los alguaciles federales estadounidenses, para que enfrente el proceso judicial en su contra en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn.

Cienfuegos Zepeda tiene los alias “El Padrino” o “Zepeda”, según la acusación iniciada en su contra por Richard P. Donoghue, Fiscal del Distrito Este de Nueva York, y presentada al Juez federal Brian Cogan, el 14 de agosto.

La acusación -que incluye 4 cargos por narcotráfico- indica que supuestamente el ex mando militar distribuyó y conspiró para importar a Estados Unidos, entre diciembre del 2015 y febrero del 2017, un kilogramo de heroína, 5 kilogramos de cocaína, 500 gramos de metanfetaminas y mil kilos de mariguana.

El documento fue revelado por el periodista Alan Feuer, del diario The New York Times, a través de su cuenta de la red social Twitter, en donde indicó, además, que “Cienfuegos ha sido acusado en Brooklyn de conspirar con el cártel H-2, un violento grupo narcotraficante mexicano que tiene sus raíces en la organización Beltrán Leyva”.

“Los fiscales de Brooklyn también derrotaron con éxito al ex fiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia [Cambero], por trabajar con el cártel H-2. Veytia fue condenado el año pasado a 20 años de prisión”, agregó el reportero en una serie de tuits.

“Los documentos judiciales revelados hoy dicen que Cienfuegos aceptó sobornos para proteger al H-2 de las operaciones militares, utilizó al Ejército para atacar a los rivales del H-2 e incluso presentó a los principales miembros del cártel a otros funcionarios mexicanos corruptos”, abundó Feuer.

“Funcionarios estadounidenses han basado el caso contra Cienfuegos en ‘miles de comunicaciones interceptadas' desde dispositivos BlackBerry. Esos dispositivos fueron una vez el método elegido por los cárteles mexicanos”, detalló el periodista del NYT.

“Los documentos judiciales también dicen que se han presentado testigos con información sobre la asistencia de Cienfuegos a H-2 y otros cárteles. No está claro si Édgar Veytia, el ex fiscal general estatal de Nayarit, procesado en Brooklyn, es uno de esos testigos, aunque tendría sentido si lo fuera”, insistió el reportero.

“Cabe señalar que la oficina del fiscal de Estados Unidos en Brooklyn es ahora la zona cero para los casos relacionados con la corrupción oficial en México. La oficina procesa a Genaro García Luna, el ex ministro de seguridad, y a dos de sus ex socios, Ramón Pequeño y Luis Cárdenas Palomino”, indicó Feuer.

“Aparte del caso Veytia, la oficina de Brooklyn también tiene un caso pendiente contra Iván Reyes Arzate, otro exfuncionario de la Policía Federal acusado de conspirar con los Beltrán Leyva a lo largo de los años”, tuiteó el reportero del NYT.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Juez Carol B. Ammon la detención de Salvador Cienfuegos, y expresó que, como titular de la SEDENA, entre 2012 y 2018, el ex secretario “abusó de su posición” para ayudar al Cártel de los Beltrán Leyva, al cual calificó como “una organización extremadamente violenta”.

La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York acusó de narcotráfico a Salvador Cienfuegos. Tres de los cargos están relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes y un cuarto con el blanqueo de dinero.