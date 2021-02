Gobierno de la CDMX detecta 300 cepas de Covid-19. ‘Ninguna pone en riesgo eficacia de vacunas’, dice

La Ciudad de México permanecerá en Semáforo Rojo la semana del 8 al 14 de febrero, bajo el esquema de “Reactivar sin arriesgar”. Las autoridades capitalinas informaron que la ocupación hospitalaria tuvo una importante reducción, mientras que las llamadas al 911 registraron la baja más destacada desde mediados de diciembre

MÉXICO (SinEmbargo).– El Gobierno de la Ciudad de México informó que junto con universidades e institutos se encuentra realizando un estudio para dar seguimiento de las cepas de coronavirus que se están presentando en los capitalinos. Hasta el momento se han detectado 300 cepas que no afectarían la eficacia de las vacunas anticovid.

“Tenemos un proyecto de la SECTEI con la UNAM y otras instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEM) para dar seguimiento de las cepas que se están presentando en la Ciudad de México. El Instituto de Biotecnología ha reconocido como 300, pero ninguna que nos pueda preocupar”, dijo Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) en conferencia de prensa.

La Secretaria explicó que el estudio de secuencias genéticas se hace a nivel nacional y el INMEGEN tiene uno que realiza en la Alcaldía de Xochimilco para darle seguimiento a los pacientes portadores.

“Es importante que hagamos una vigilancia epidemiológica para entender cómo se está modificando este virus y si es posible desde el trabajo científico reconocer si los cambios que tiene a partir de mutaciones pueden ser de riesgo para las vacunas o cambie alguna sintomatología que provoca el Covid”, señaló la funcionaria. “Hasta ahora no es el caso, ninguna pone en riesgo a las vacunas, las vacunas siguen sirviendo para atender a este tipo de modificaciones”.

Rosaura Ruiz Gutiérrez mencionó que los avances de la ciencia permiten que se adecuen las vacunas a las variaciones del virus y en México se ghacen este tipo de estudios. “El virus siempre va a existir y se va a ir modificando”.

El viernes, México reportó 13 mil 051 nuevos contagios por Covid-19, para un total de un millón 912 mil 871 contagios confirmados. Además, se informó de mil 368 nuevas muertes para un total de 164 mil 290 defunciones.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

Hasta este día existe una ocupación media del 54 por ciento de camas generales en los hospitales mexicanos que atienden a pacientes con Covid-19, entre los que resaltan Ciudad de México (82 por ciento) y su vecino Estado de México (80 por ciento) de saturación, como los más altos.

VARIANTE EN JALISCO

Autoridades y científicos mexicanos investigan una posible nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2, causante del Covid-19, que habría nacido en el occidental estado de Jalisco y que se sumaría a otras mutaciones surgidas en el Reino Unido, Brasil o Suráfrica.

Investigadores del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes (LaDEER) de la Universidad de Guadalajara dieron a conocer esta semana que encontraron una variación del SARS-CoV-2 en las muestras de cuatro personas contagiadas originarias de esta entidad.

Natali Vega, jefa del laboratorio, afirmó en conferencia de prensa que estas variaciones podrían ser indicadores de una nueva variante mexicana o de que el virus tuvo afectaciones en los procesos que dan inmunidad a una persona tras el contagio.

“Esta mutación es importante, ya que podría tener una menor afinidad por los anticuerpos neutralizantes. Esto quiere decir que si ya me infecté y generé inmunidad teóricamente estaría protegida si vuelvo a estar en contacto con el virus, pero si este cambia es probable que la inmunidad no me proteja”, indicó.

Explicó que ampliaron la investigación a las muestras de más personas contagiadas en el último mes en la región, una de las más pobladas de México, y realizan trabajos de secuenciación y análisis bioinformático que en dos semanas tendrán resultados más contundentes.

La especialista precisó que es “apresurado” decir que esta variación incidirá en la efectividad de las vacunas, pues es necesario realizar estudios clínicos más a profundidad.

El LaDEER realiza pruebas gratuitas tipo PCR y serológicas a pacientes sospechosos de contagio del Covid-19 como parte de la estrategia Radar Jalisco.

Los investigadores del laboratorio, en conjunto con una empresa de diagnóstico por biología molecular, han revisado 700 muestras y detectaron el pasado 27 de enero cuatro casos positivos con una mutación parecida a la E484K del virus SARS-CoV-2 -presente en la cepa de Brasil y en la de Suráfrica- como parte de una investigación para detectar nuevas variantes o mutaciones.

-Con información de la agencia EFE.