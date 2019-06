Gobierno de Mazatlán multará a quien tire basura en la vía pública, dice José Antonio González

El director de Servicios Públicos municipales asegura que esta medida existe en el Bando de Policía y Buen Gobierno, pero no se aplica

Sheila Arias

MAZATLÁN._ Las multas y sanciones serían la siguiente medida del Gobierno municipal para contener que ciudadanos tiren basura en vía pública, aquí podría considerar los que sacan la basura a destiempo, cuando el camión recolector ya ha pasado.

El director de Servicios Públicos municipales, José Antonio González Olague, aseguró que esta medida existe en el Bando de Policía y Buen Gobierno, pero no se aplica, y los problemas de desechos regados en calles y avenidas no cesan.

“Siguen dejando basura fuera de tiempo, hay personas que cuando llenan la bolsa de basura no les interesa si toca o no toca, ellos sacan la basura, sacamos hasta 20 toneladas de los infonavíes y diario vamos, aún así mantiene sus lugares sucios porque en cuanto pasa el camión, van y la sacan, entonces eso es falta de cultura, si ya pasó y se tardaron en sacarla, mantenla en tu domicilio hasta que pase, pero la dejan ahí”, sostuvo.

El funcionario ha declarado que el principal reto es mantener limpios los infonavíes, donde más quejas ciudadanas hay por contenedores llenos o tiradero en vía pública.

- Y si es tan recurrente ¿han pensado en hacer algo, multas, sanciones, o campañas?

“El Presidente (municipal) cuando tiene oportunidad lo ha dicho, realmente es la única solución que tengamos que difundir más ese problema de la sanción, ya existe, no es que se vaya a hacer algo nuevo, es cuestión de actuar, yo ya lo he pedido de que se apliquen en algunos casos, incluso está señalado si un automovilista lanza por la ventanilla su basura también es una infracción, lo que pasa es que no se aplica, ese es el problema, y como no pasa nada, lo seguimos haciendo”.

- ¿Y lo consideran necesario?

“Totalmente, es que es la única manera que podemos hacer para una ciudad más limpia”.

De acuerdo con el Bando de Policía y Buen Gobierno, arrojar basura, escombro, animales muertos o desperdicios orgánicos en vía pública es una falta contra la higiene y la salud pública establecido en el Artículo 79. En este mismo documento, el Artículo 87 establece multas de 3 a 5 salarios mínimos, es decir, sanciones desde 306 pesos hasta 510 pesos.

Y para enviar un mensaje masivo de trabajo comunitario por una ciudad limpia, este día el Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, y funcionarios del Ayuntamiento saldrán a limpiar 4 kilómetros de la Avenida Manuel J. Clouthier.

“Los que se nos quieran sumar, adelante”, precisó el director.

Qué dice la Ley:

Bando de Policía y Buen Gobierno de Mazatlán

Artículo 79. Son faltas contra la higiene y la salud pública: I. Satisfacer necesidades fisiológicas en vía pública o en lotes baldíos, por cuya comisión se les sancionará con lo señalado en la Fracción II del Artículo 87 de este Bando. II. Arrojar en vía o lugar público o privado no adecuado, basura, escombro, substancias fétidas, animales muertos o desperdicios orgánicos o químicos, por cuya comisión se aplicará la sanción que establece la Fracción III del Artículo 87 de este Bando.