Gobierno de Mazatlán revive arrendamiento de 77 vehículos en la era Felton

Declaran ex Alcalde Carlos Felton y ex colaboradores por la polémica compra de unidades, que implicaron $120 millones de las finanzas públicas municipales

Sheila Arias

MAZATLÁN._ El ex Alcalde Carlos Felton y ex colaboradores que integraron el Comité de Adquisiciones comparecieron ante la Síndica Procuradora Elsa Bojórquez Mascareño, para declarar por última vez en la investigación por el arrendamiento de 77 vehículos en 2014, una operación presuntamente irregular que implicó 120 millones de pesos del erario.

Los ex servidores públicos salieron cerca de las 10:30 horas de las oficinas ubicadas frente a la plazuela de Los Leones.

Acudieron el ex Presidente Municipal panista; Rosario Torres Noriega, ex Secretaria del Ayuntamiento; Julio Guerra, ex director de Servicios Públicos; el ex Tesorero Carlos Tapia; y Sergio Wong Ramos, ex director de Obras Públicas; además de Loar López, ex regidor y ex presidente de la Comisión de Hacienda en Cabildo.

Todos integraron el Comité de Adquisiciones en la administración 2014-2016.

“Es el tema del arrendamiento financiero, el que hicimos en 2014 de vehículos y de camiones, nosotros ya terminamos la fase de presentación de pruebas en su momento, es por una denuncia que hicieron dos regidores ante la Auditoría Superior del Estado, que es el máximo órgano investigador en Sinaloa. En su momento la ASE hizo un estudio exclusivo del tema del arrendamiento, donde ya tenemos la resolución, donde ellos afirman que, efectivamente, lo que nosotros hicimos fue apegado a Ley, que no hubo ningún quebranto, como lo señalaban los regidores”, explicó Felton.

En un reportaje publicado en 2016, Noroeste documentó que el arrandamiento de los 77 vehículos costó al Gobierno de Mazatlán 120 millones de pesos, pero la asociación civil Observatorio Ciudadano, pidió una investigación para transparentar el proceso, desde la licitación que ganó la empresa mexiquense Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V., pues en un estudio propio comprobaron que, si el Ayuntamiento hubiera comprado las unidades, el gasto habría implicado sólo 63.9 millones de pesos.

Para los denunciantes las autoridades arrendaron a sobreprecio.

Pero Felton González se defendió.

“El caso está cerrado... para nosotros y para la ASE es un caso juzgado y cerrado, no tiene ningún problema. Nosotros ya les presentamos el escrito que presentó la ASE”, comentó.

¿Para usted las cosas se hicieron bien?

Por su puesto, tan bien que los vehículos ahí están funcionando en el Ayuntamiento. Todos se quedaron aquí.

El ex Alcalde aseguró que la Síndica Procuradora resolverá en los próximos días, pero adelantó que puede impugnar.

“Ya fue la última comparecencia, ellos deben dar la sentencia, la cual no nos preocupa, porque ya tenemos nosotros la resolución de la ASE, la cual en su momento revisó exhaustivamente el tema y encontró lo que tenía que encontrar, que fue todo apegado a derecho”, dijo.