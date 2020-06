Gobierno del Estado utiliza edificio de la biblioteca Gilberto Owen como oficinas de seguridad

Papik Ramírez Bernal, Director del Instituto Sinaloense de Cultura, informó que una parte del edificio fue prestado de forma temporal. El Secretario de Seguridad Pública Estatal Cristóbal Castañeda Camarillo agregó que están a la espera de mudar las oficinas a otro edificio de Gobierno del Estado

Karen Bravo

14/06/2020

CULIACÁN._ El edificio destinado a la biblioteca Gilberto Owen están siendo utilizando como oficinas de seguridad, informó a Noroeste Papik Ramírez Bernal, Director del Instituto Sinaloense de Cultura, sin embargo, no será permanente afirmó el funcionario estatal.

“Se trató de una estancia temporal de entre 30 y 40 días, han pasado como unos 30 ya, en lo que a ellos les acondicionan sus oficinas. Fue un mero trámite, ellos no perforaron, no hicieron instalaciones fijas, se adaptaron a las condiciones del espacio, no modificaron nada”, detalló.

