Gobierno federal asignará recursos para concluir el dren Bacurimí, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Federación le otorgará recursos al Estado para que concluya las tres fases de ampliación y revestimiento del dren Bacurimí. Actualmente la inversión del Gobierno Federal es 117.5 millones de pesos del Fondo Metropolitano

Karen Bravo

El Gobierno Federal asignará presupuesto para que el Estado concluya las tres etapas de ampliación y revestimiento del dren Bacurimí, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador; pero sugirió a las autoridades locales no otorgar más permisos para vivienda en zonas bajas.

“Yo quiero comprometerme en nombre del Gobierno Federal a que vamos a terminar completo esta obra, que no le va a faltar presupuesto para que se termine la segunda y la tercera etapa, como ustedes lo están planteando”, anunció.

“La recomendación también es que las autoridades locales ya no permitan la construcción de fraccionamientos, de unidades habitacionales en zonas bajas que son cuerpos para regular las aguas”, subrayó.

En supervisión de la obra del dren Bacurimí como parte de su gira de trabajo por Culiacán, el Presidente informó que el presupuesto estaría considerado para asignación el próximo año.

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel detalló que anteriormente el dren tenía menor magnitud, lo que provocaba inundaciones en los fraccionamientos ubicados a los alrededores.

“Esto era muy estrecho, era muy angosto, se amplió el dren y además se hicieron tres puentes, uno de ellos es este, que eran también muy chicos y donde el agua botaba y eso provocaba enormes inundaciones”, explicó.

Cada año era un problema de inundaciones en la zona, por lo que era una petición sostenida de los pobladores arreglar el dren, comentó Ordaz Coppel.

“Ahorita con esto lo que se está logrando, porque se inició por la etapa más sensible, más difícil, más complicada, la parte que desemboca al río y con esto va a permitir que haya esa corriente, ese flujo y ya no se atore el agua, y ya no regrese”, dijo.

El Secretario de Obras Públicas estatal, Osbaldo López Angulo, informó que la primera fase de la obra casi concluye, fueron ampliados y revestidos mil 160 metros lineales con una inversión de 150 millones de pesos, de los cuales 117.5 millones corresponden al Fondo Metropolitano y 32.5 a recursos estatales.

En total de la obra son más de 7 mil metros que requieren revestimiento, y los recursos para llevarla a cabo sumarían 411 millones de pesos, explicó el Secretario.