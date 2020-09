Gobierno federal desmantela a la Conapesca: Sergio Torres

Recorte de presupuesto y programas hacen ver la falta de interés por el tema pesquero, señala Secretario de Pesca del estatal

Alma Soto

El Secretario de Pesca del Gobierno del Estado, Sergio Torres, señaló que con la desaparición de 22 de sus programas, excepto el Bienpesca, el Gobierno federal desmantela a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que ejerce un presupuesto de 500 millones de pesos solo para burocracia.

La reducción del 80 por ciento de su presupuesto es una señal de que al Gobierno federal no le interesa, no ve y no escucha las demandas del sector pesquero, recalcó el funcionario estatal.

"Conapesca, hay que decirlo con todas sus letras, se ha convertido en un elefante blanco, se ha desmantelado en el último año, el Programa de Inspección y Vigilancia lo tiene la (Secretaría de) Marina, el Programa de Bienpesca lo tiene la Secretaría de Marina, Conapesca no hace nada, solo recibe papeles y no resuelve, no tienen ni un peso para ningún programa, los 500 millones de presupuesto son para gasto administrativo, teléfono, renta de carros", manifestó.

El funcionario estatal lamentó que ante ese panorama, el sector pesquerl del País sufre un atraso.

Por ejemplo, dijo, la renuncia de Héctor Muncharraz Brambila a la Dirección de Inapección y Vigilancia, el miércoles, se debe a que le exigían resultados, pero no le daban recursos.

Torres Félix dijo que aunque los resultados de los primeros días de capturas de camarón los hacen esperar una buena temporada buena, el retiro de los subsidios es un golpe mortal para el sector.

"Tenemos mucha incertidumbre por los apoyos que el Gobierno federal le ha retirado al sector pesquero, como el subsidio a la gasolina ribereña y diésel marino, que es un golpe mortal y lo tiene a la deriva y a punto de naufragar, los costos de producción y operación se van a incrementar de manera muy importante", manifestó.

Consideró injusta la decisión de retirar los apoyos al sector pesquero, una decisión que no se estudió ni analizó y fue un golpe mortal.

Sergio Torres acompañó al Gobernador Quirino Ordaz Coppel a su visita a los muelles del Parque Bonfil.