Gobierno federal detecta a políticos y empresarios vinculados al hauchicoleo

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, dijo que se han verificado 10 mil millones de pesos lavados por venta de gasolina robada; ex presidentes responsables del huachicoleo: AMLO

Noroeste / Redacción

14/01/2019 | 08:48 AM

MÉXICO._ Políticos, dueños de gasolineras y hasta funcionarios públicos han sido detectados ya en el blanqueo de los capitales que provienen de la venta ilegal de combustible, en una operación en la que participan dependencias como la Secretaría de Hacienda, la Defensa Nacional, el mismo Pemex y Seguridad Pública.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, detalló que se han verificado 10,000 millones de pesos lavados en el país por medio de la venta de gasolina robada.

El funcionario federal afirmó que hasta el momento se ha procedido legalmente contra cinco personas que tienen concesiones para gasolineras y vendían de huachicol, entre ellas empresarios, un ex diputado local y un ex alcalde.

Además, Nieto Castillo que la UIF analiza una treintena de casos más en conjunto con otras dependencias y áreas como la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y acaba de recibir 200 más.

Expresidentes se hacían de la vista gorda: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que exmandatarios del país -desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, son corresponsales, ya sea por acción u omisión, del robo de combustible en la empresa paraestatal Petróleos Meixcanos (Pemex) y que desde del inicio del plan antihuachicoleo, se han abierto 1,700 carpetas de investigación y se han detectado 10 mil millones de pesos lavados por robo de combustible.

En su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionado sobre si se llamará a expresidentes y exdirectores de Pemex por el huachicoleo, el titular del Ejecutivo recordó que es partidario del “punto final” en la corrupción, pero si la ciudadanía en una futura consulta pide revisar casos de sexenios pasados, se comenzará con sus antecesores.

“El presidente de México tiene toda la información que se necesita. [Si no actúa] o es cómplice o se hace de la vista gorda, pero no es que no sepa. Si queremos abrir expedientes, pues vámonos con los de arriba, desde Salinas, pasando por Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto”, expresó.

Acompañado de parte de secretarios y subsecretarios de su gabinete, así como del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y del encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Gertz Manero, López Obrador informó que se han abierto 1,700 carpetas de investigación a partir del 20 de diciembre, cuando inició el plan antihuachicoleo, y se han recuperado 4.5 millones de barriles de combustible.

Asimismo, comentó que diversos casos ya se han presentado al Poder Judicial y se encuentran a la espera de recibir fechas para audiencias.

Por su parte, el director de Pemex afirmó que luego de que la semana pasada fuera perforado tres veces la semana pasada, el ducto Tuxpan-Azcapotzalco se ha mantenido en operación más de tres días, con lo que se ayuda al abasto de gasolinas en la Ciudad de México.